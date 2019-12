Info ROJADIRECTA Sampdoria-Juventus Barcellona-Real Madrid Brescia-Sassuolo, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta e SportsBay) di oggi mercoledì 18 dicembre 2019, dove spiccano Sampdoria-Juventus, il clasico della Liga Barcellona-Real Madrid, e Brescia-Sassuolo (Serie A).

14:00 Inter-Frosinone (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

14:30 Piacenza-Juventus U23 (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

16:00 Juventus-Bologna (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

17:30 Catanzaro-Catania (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Monterrey-Liverpool (Semifinale Mondiale Per Club) – Canale 20.

18:30 Bayer Leverkusen-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Football.

18:55 Diretta Sampdoria-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sampdoria e Juventus si sono incontrate a Marassi 61 volte nella storia della Serie A a girone unico: bilancio sorprendentemente equilibrato, con 21 successi dei blucerchiati, 18 pareggi e 22 vittorie della Juventus, l’ultima delle quali nel girone di ritorno della stagione 2016/1017 grazie ad un gol di Cuadrado al 7′ del primo tempo.

Diretta Sampdoria Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:00 Diretta Barcellona-Real Madrid (Liga) – Dazn e Dazn1.

Dopo il rinvio, finalmente si gioca il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Nuovamente una sfida di alta classifica, la più importante nel mondo del clacio: i blaugrana e i Blancos vogliono dare una svolta alla loro stagione staccando le rivali, ma anche a vicenda.

Diretta Barcellona Real Madrid con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:00 Vicenza-Feralpisalò (Coppa Italia Serie C) – Eleven Sports.

20:30 Friburgo-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Brescia-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale).

Il Brescia di Eugenio Corini ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel recupero della 7ª giornata di Serie A. La partita era stata rinviata per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi. I lombardi sono risaliti al terzultimo posto in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano al 14° posto a quota 15 con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Diretta Brescia Sassuolo sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Everton-Leicester (League Cup) – Dazn.

20:45 Oxford United-Manchester City (League Cup) – Dazn.

20:45 Hearts-Celtic (Scottish Premier League) – Sportitalia.

21:00 Manchester United-Colchester (League Cup) – Dazn.

21:05 Le Mans-Paris SG (Coupe De La Ligue) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.