Streaming Fiorentina-Roma Spezia-Cremonese, dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta e SportsBay) di oggi venerdì 20 dicembre 2019, dove spicca Fiorentina-Roma (Serie A), mentre Spezia-Cremonese (Serie B) è stata rinviata.

09:30 Western Sydney-Western United (A-League) – Sportitalia.

16:00 Sassuolo-Chievo (Campionato Primavera) – Sportitalia.

20:30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

20:45 Diretta Fiorentina-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I viola non vincono in Serie A da 6 partite consecutive; sono 4 di fila ora i match casalinghi senza aver raccolto i 3 punti, con 2 pareggi (prima Parma e poi Inter domenica scorsa) e 2 sconfitte (Lazio e Lecce). Sono già 4 invece le vittorie della Roma in stagione, a fronte di 3 pareggi ed 1 sola sconfitta, maturata a Parma il 10 novembre scorso.

Diretta Fiorentina Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Hibernian-Rangers (Scottish Premier League) – Sportitalia.

21:00 Diretta Spezia-Cremonese (Serie B) – Rai Sport e Dazn.

Non si giocherà questa sera il match tra Spezia e Cremonese, anticipo del 17° turno di Serie B. La partita era stata considerata a rischio già nei giorni scorsi per l’allerta meteo, che ha raggiunto il livello “rosso”, rendendo di fatto impossibile il calcio d’inizio alle 21 del venerdì come da programma.

Diretta Spezia Cremonese con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita è disponibile anche con Rai Sport.

21:00 Eibar-Granada (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.