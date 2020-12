BENEVENTO LAZIO Streaming Gratis info ROJADIRECTA YouTube Facebook, dove vederla: SKY LIVE o DAZN?

Dove vedere Benevento Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 15 dicembre 2020, si gioca Benevento Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Benevento-Lazio, sfida valida per la 12a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà al Benito Stirpe di Benevento martedi 15 dicembre con fischio d’inizio alle ore 20.45. I campani di Filippo Inzaghi si presentano a questa sfida occupando il quindicesimo posto della classifica dopo 11 giornate con 11 punti, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi sono noni a quota 17 punti.

Benevento Lazio viene trasmessa in diretta tv con i canali di DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il Benevento è la squadra contro cui Ciro Immobile della Lazio ha preso parte a più gol in media per minuti giocati: tre reti e tre assist in 164 minuti, ovvero una partecipazione attiva ogni 27 minuti di media.

Benevento Lazio sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), visibile quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

nowtv.it).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il primo dei 10 gol di Kamil Glik in Serie A è arrivato contro la Lazio, nell’ottobre 2012 con il Torino – il difensore polaccio ha realizzato due reti contro i biancocelesti, contro nessuno ha fatto meglio nel torneo, alla pari del Genoa.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Hetemaj; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldirola, Maggio, Moncini.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore Simone Inzaghi.

Squalificati: Akpa-Akpro.

Indisponibili: Acerbi, Lulic, Muriqi, Patric, Proto, Vavro.

Altre forme per vedere Benevento Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.