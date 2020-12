UDINESE CROTONE Streaming Gratis Link TV, dove vederla in Video Diretta: SKY Live o DAZN?

Dove vedere Diretta Udinese Crotone Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 12a giornata. Alle ore 18:30 italiane di oggi martedì 15 dicembre 2020, si gioca Udinese Crotone in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Udinese Crotone Streaming, presentazione match.

Udinese-Crotone, sfida valida per la 12esima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà alla Dacia Arena di Udine martedi 15 dicembre con fischio d’inizio alle ore 18.30. I friulani di Gotti si presentano a questa sfida occupando il decimo posto della classifica dopo 11 giornate con 13 punti, mentre i calabresi di Stroppa sono ultimi a quota 5 punti.

Udinese Crotone sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro.

La prima delle 15 reti di Ilija Nestorovski in Serie A è arrivata contro il Crotone, con la maglia del Palermo nel settembre 2016. L’attaccante macedone ha realizzato due gol in due sfide contro i calabresi, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio nel massimo campionato (tre reti).

Udinese Crotone sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it).

M’Bala Nzola ha trovato il gol nel suo unico match disputato in Serie B contro il Crotone, lo scorso gennaio proprio allo Scida: l’attaccante francese ha messo a segno quattro degli ultimi cinque gol dello Spezia in campionato, tre dei

Le formazioni di Udinese Crotone che speriamo di vedere in campo.

quali in trasferta.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jajalo, Nuytinck, Prodl.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Eduardo, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

Squalificati: Magallan.

Indisponibili: Cigarini, Rispoli, Benali.

Simy, che ha trovato il gol nella sua ultima trasferta alla Dacia Arena in Serie A (aprile 2018), è a un passo dai 50 gol con il Crotone in tutte le competizioni. Tuttavia non va a segno da cinque gare in campionato, il suo digiuno di reti più lungo in Serie A da aprile 2018 (12).

