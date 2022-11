Nagoya Grampus-Roma Streaming Gratis TV, dove vedere la partita Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Nagoya Grampus-Roma Streaming senza Rojadirecta. La Roma vola in Giappone per affrontare in amichevole il Nagoya Grampus. Si gioca alle ore 11:30 italiane di oggi venerdì 25 novembre 2022. La Roma di José Mourinho affronterà in terra nipponica il Nagoya Grampus nella prima delle due sfide amichevoli, per poi vedersela contro gli Yokohama Marinos il prossimo 28 novembre. Chi avrà la meglio? Di seguito le informazioni per vedere Nagoya Grampus-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Nagoya Grampus-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La prima amichevole della Roma in Giappone si giocherà venerdì 25 novembre 2022 alle 11:30 ora italiana. Gara prevista al Toyota Stadium di Toyota, città della prefettura giapponese di Aichi.

NAGOYA GRAMPUS (3-4-1-2): Langerak; Fujii, Nakatani, Maruyama; Inagaki; Morishita, Nagaki, Shigehiro, Sakai; Mateus, Naldo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Tahirovic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Vedere Nagoya Grampus-Roma al posto di Rojadirecta TV



Nagoya Grampus-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La sfida tra Roma e Nagoya Grampus sarà raccontata con la elecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Chi è abbonato sia a DAZN, sia a Sky, potrà seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite).

Nagoya Grampus-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Nagoya Grampus-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Rojadirecta Nagoya Grampus-Roma Streaming, alternativa?

Nagoya Grampus-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaMe TV, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.