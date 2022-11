Yokohama Marinos-Roma Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Yokohama Marinos-Roma Streaming senza Rojadirecta. La Roma gioca la sua seconda amichevole in Giappone: questa volta tocca alla formazione del Yokohama Marinos. Si gioca alle ore 11:30 italiane di oggi lunedì 28 novembre 2022 al National Stadium di Tokyo. Chi avrà la meglio? Di seguito le informazioni per vedere Yokohama Marinos-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Al Japan National Stadium di Yokohama, i giallorossi di José Mourinho dovranno vedersela contro i Marinos, che si sono laureati campioni del Giappone a inizio mese vincendo la J1 League. Una sfida da non sottovalutare, dunque per i giallorossi: riusciranno a imporsi?

ROMA probabile formazione (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Missori, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy; Cherubini, Abraham. Allenatore José Mourinho.

Yokohama Marinos-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La sfida tra Roma e Yokohama Marinos sarà raccontata con la elecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Chi è abbonato sia a DAZN, sia a Sky, potrà seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite).

