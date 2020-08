Juventus: De Ligt operato alla spalla, out 3 mesi.

La nuova Juventus di Andrea Pirlo partirà senza una pedina importante in difesa: la giovane stella Matthijs de Ligt. La sua assenza viene confermata per almeno nei primi mesi, in quanto, come confermato dal club bianconero, il difensore “questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi

di Roma”.

La nota della Vecchia Signora continua: “L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi”.