ROJADIRECTA Atletico Madrid-Lipsia Elche-Saragozza, dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 13 agosto 2020. Occhi puntati su Atletico Madrid-Lipsia (Champions League).

19:30 Girona-Almeria (Playoff Segunda Division) – Dazn.

21:00 Diretta Atletico Madrid-Lipsia (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Al Josè Alvalade va in scena il secondo quarto di finale di questa Final Eight, con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che sogna di tornare in finale di Champions League, già raggiunta e persa nel 2014 e 2016, in entrambe occasioni contro il Real Madrid (ma quest’anno i cugini sono già eliminati). La prima avversaria da superare è il RB Lipsia, che negli ottavi ha avuto la meglio sul Tottenham ma che qui in Portogallo sarà senza la sua stella assoluta Timo Werner, già venduto al Chelsea.

Diretta Atletico Madrid Lipsia su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo

22:00 Elche-Saragozza (Playoff Segunda Division) – Dazn.

PC.

Diretta Elche Saragozza con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.