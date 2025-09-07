Italia-Israele: quando si gioca, orario e dove vederla in tv (Foto Instagram) - Calcioin.it

Reduce dalla fondamentale vittoria contro l’Estonia, ora l’Italia è pronta a scendere nuovamente in campo per il prossimo impegno contro Israele

Dopo il deludente esordio di Luciano Spalletti contro la Norvegia, la FIGC ha attraversato un momento di crisi tecnica e identitaria, culminato con l’esonero del CT. Al suo posto è stato scelto Rino Gattuso, che ha subito dato una scossa all’ambiente e alla squadra.

Il debutto del nuovo commissario tecnico a Bergamo è stato più che positivo: spirito, grinta e determinazione sono finalmente tornati ad animare la maglia azzurra. Una prestazione solida, con un secondo tempo esplosivo, ha permesso all’Italia di mandare un messaggio chiaro a tutte le avversarie del girone.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la squadra di Gattuso è rientrata in campo con un altro piglio. A sbloccare il match è stato Moise Kean, seguito dalla doppietta di Retegui, poi a segno anche Raspadori e Bastoni, per un rotondo 5-0 che mancava da tempo. L’Italia non vinceva con cinque gol di scarto da quasi quattro anni, precisamente dall’8 settembre 2021 contro la Lituania, sempre in una gara di qualificazione ai Mondiali.

La strada verso i Mondiali 2026 è ancora lunga. Dopo la doppia sfida con Israele – il ritorno è in programma il prossimo 14 ottobre – , gli Azzurri affronteranno il ritorno con l’Estonia, seguito da un altro scontro chiave con la Norvegia, attualmente prima nel girone. L’obiettivo è chiaro: tornare finalmente a vivere le notti magiche dopo due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali, un dato che pesa come un macigno sulla storia recente della Nazionale.

Con un nuovo commissario tecnico, un gruppo ringiovanito e il ritrovato entusiasmo, l’Italia sembra finalmente aver imboccato la strada giusta. Ora, serve continuità, a partire già dalla prossima sfida contro Israele.

Israele-Italia: dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Archiviata la netta vittoria per 5-0 contro l’Estonia, la Nazionale italiana di Rino Gattuso è pronta a tornare in campo lunedì 8 settembre alle ore 20:45 per la sfida contro Israele. A fare da cornice di questo secondo appuntamento per la sosta nazionali sarà il Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria.

La partita sarà visibile in diretta TV, in chiaro e in esclusiva su Rai 1, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi, che potranno seguire l’Italia senza bisogno di alcun abbonamento.

Per chi preferisce guardare la partita in mobilità o da dispositivi alternativi alla televisione, sarà possibile assistere a Israele-Italia anche in streaming gratuito su RaiPlay. La piattaforma della Rai permetterà di seguire il match in diretta, sia tramite sito web che tramite applicazione, disponibile per smart TV, PC, cellulari e tablet. Basterà registrarsi gratuitamente per accedere al live della gara.