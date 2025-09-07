Ginocchio ko in Nazionale, tegola prima di Milan-Bologna (Instagram) - Calcioin.it

Arrivano brutte notizie in vista di Milan-Bologna: ginocchio infortunato in Nazionale e rischio lungo stop

Non sono notizie positive quelle che arrivano dalle Nazionali. Come di consueto, ogni pausa dei campionati per lasciar spazio ai match internazionali si tramuta in una conta dei superstiti.

Non sta facendo eccezione questo primo stop con diversi calciatori che hanno già lasciato il ritiro della propria nazionale per fare ritorno ai rispettivi club. In Italia abbiamo avuto Scamacca alle prese con un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare il doppio match contro Estonia e Israele. Ma, restando in tema di club di Serie A, da monitorare le condizioni di Rrahmani e Gudmundsson, entrambi usciti dal campo per problemi muscolari.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni quando si avranno novità anche circa le condizioni di un altro calciatore che si è fatto male durante un allenamento con la Nazionale e potrebbe stare fuori per oltre un mese. La prima diagnosi è di lesione al collaterale, ma c’è attesa per gli accertamenti che si svolgeranno al ritorno in Italia.

Sulemana ko, niente Milan-Bologna

Brutte notizie in vista di Milan-Bologna, posticipo di domenica sera della terza giornata di Serie A: Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di uno degli ultimi acquisti della formazione felsinea.

Ibrahim Sulemana si è, infatti, fatto male durante un allenamento del Ghana ed ha riportato, stando ai risultati della risonanza magnetica fatta con lo staff medico della propria nazionale, una lesione al collaterale del ginocchio. Tutto è nato da una botta presa in allenamento ed ora il centrocampista ex Atalanta potrebbe restare fuori dai giochi fino a novembre.

Una vera mazzata per i rossoblù che finora non hanno praticamente mai visto Sulemana. Arrivato sul gong del mercato, il 22enne è immediatamente partito per il Ghana senza che Italiano potesse mai allenarlo ed ora lo stop che gli impedirà di entrare subito in squadra. Si parla di un’assenza che potrebbe arrivare a 40 giorni, ma dettagli più precisi si potranno avere soltanto al ritorno in Italia. Lo staff medico del Bologna lo attende per sottoporlo a ulteriori accertamenti all’Isokinetic che serviranno a definire l’esatta entità del problema e i tempi di recupero precisi.

Non una bella notizia per Italiano che è riuscito ad andare alla pausa con una vittoria sul Como, dopo la sconfitta di misura all’esordio contro la Roma. Tre punti utili per classifica e morale, ora però condizionato dalla notizia del ko di Sulemana.