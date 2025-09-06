Inter, ritorno clamoroso: firma da svincolato

Ex Inter restato nei cuori dei tifosi arriva a zero (Foto Instagram - calcioin.it)

Il calciomercato ufficiale ha chiuso i battenti, ma resta viva la pista degli svincolati, l’ex Inter ritorna e firma a parametro zero.

Infatti, quando le finestre si chiudono e le trattative sembrano ormai archiviate, è proprio dal mercato dei giocatori senza contratto che possono arrivare le sorprese più intriganti. Senza ombra di dubbio non si tratta di operazioni semplici, perché serve valutare la condizione fisica e l’adattamento immediato di calciatori che magari sono fermi da settimane.

Però il fascino di questi colpi a parametro zero è irresistibile, soprattutto per squadre che cercano l’ultimo tassello per completare la rosa senza gravare sul bilancio. In questo contesto, si torna a parlare di un ex protagonista della Serie A che ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi interisti.

Ex Inter pronto al ritorno in serie A

Un giocatore che, pur restando a Milano solo per pochi mesi, è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi con prestazioni di altissimo livello e numeri che ancora oggi certificano il suo valore. La notizia del suo possibile ritorno in Italia ha colto di sorpresa molti appassionati, tanto che i tifosi nerazzurri non riescono a credere che sia davvero una possibilità concreta.

Stiamo parlando di Rafinha, il centrocampista brasiliano che nel 2018 aveva indossato la maglia dell’Inter lasciando una scia di entusiasmo e applausi. Arrivato in prestito dal Barcellona, fu determinante nella rincorsa al quarto posto che valse la qualificazione in Champions League, mettendo in mostra qualità tecniche, visione di gioco e una personalità che raramente si trovano in giocatori appena arrivati in un nuovo campionato. In pochi mesi aveva saputo diventare un punto di riferimento, tanto che ancora oggi i tifosi ricordano quelle partite come un momento chiave della stagione.

Oggi Rafinha è svincolato, libero da contratti e pronto a valutare nuove avventure. Per lui si parla di un possibile ritorno in Serie A, e secondo indiscrezioni più di una squadra avrebbe già sondato il terreno. Il fatto che possa arrivare a parametro zero lo rende una tentazione concreta, soprattutto per club che cercano fantasia ed esperienza senza dover affrontare spese esorbitanti.

Certo, le incognite non mancano. La sua carriera, dopo l’esperienza in nerazzurro, è stata segnata da alti e bassi, con infortuni e scelte non sempre fortunate. Però, a 31 anni, Rafinha ha ancora colpi da regalare e il fascino di rivederlo in Italia resta forte. Non è un caso che si parli di lui con insistenza, perché un giocatore con quelle qualità può sempre accendere la fantasia degli allenatori e la curiosità dei tifosi.

Il mercato degli svincolati è un terreno fertile per storie inattese, e quella di Rafinha potrebbe diventare una di queste. Un ritorno che avrebbe il sapore della nostalgia per i tifosi dell’Inter e che, allo stesso tempo, rappresenterebbe una nuova sfida tutta da vivere in un campionato che non lo ha mai dimenticato.