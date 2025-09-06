Allegri lo ignora, nuovo acquisto bocciato: scoppia il caso al Milan

Allegri boccia il nuovo avquisto, polemica in casa Milan (Foto Instagram - calcioin.it)

A mercato chiuso in casa rossonera non mancano tensioni e casi spinosi. Allegri lo ignora scoppia il caso Milan.

Infatti, se da un lato Massimiliano Allegri può dirsi soddisfatto per alcuni innesti di spessore, dall’altro è inevitabile notare come certe scelte abbiano già creato malumori. Il tecnico livornese, tornato in panchina con grande determinazione, aveva presentato alla società richieste precise e, almeno in parte, è stato accontentato.

L’arrivo last minute di Adrian Rabiot ha portato qualità e personalità al centrocampo, un colpo che Allegri ha accolto con favore visto che conosce bene il francese e lo considera una pedina ideale per la sua idea di gioco.

Polemica in casa Milan, nuovo acquisto ignorato da Allegri

Nonostante il mercato in entrata sembri chiuso, il clima a Milanello non è affatto sereno. Porte chiuse, e in modo piuttosto netto, per un calciatore che dovrebbe rappresentare il futuro della squadra ma che invece non trova spazio nei piani dell’allenatore. Una situazione che sorprende, perché si tratta di un giocatore appena arrivato, pagato a peso d’oro e considerato fino a poche settimane fa il simbolo del nuovo corso. Eppure Allegri pare non vederlo, non prenderlo nemmeno in considerazione, alimentando un caso che rischia di diventare ingombrante.

Il protagonista di questa vicenda è Samuele Ricci, il centrocampista di Pontedera che il Milan ha acquistato dal Torino per 23 milioni più 2 di bonus. Una cifra importante, che aveva fatto pensare a un ruolo da protagonista immediato per il 24enne, fresco di consacrazione in granata e pronto al salto in una big. Cairo ha incassato con soddisfazione, i tifosi rossoneri si aspettavano di vederlo subito in campo, ma la realtà racconta altro: Allegri non sembra convinto, preferisce puntare su profili già rodati e, di fatto, Ricci rischia di restare ai margini.

Senza ombra di dubbio questa è una situazione che crea imbarazzo. Da un lato una società che ha investito molto per portarlo a Milano, dall’altro un allenatore che fa capire con le sue scelte di non considerarlo adatto, almeno per ora. Non è un mistero che Allegri prediliga giocatori con esperienza internazionale e personalità consolidata, ma ignorare un acquisto così costoso appena arrivato è qualcosa che inevitabilmente fa rumore.

Ora la palla passa anche al club, che dovrà decidere se insistere per valorizzare il calciatore o lasciare carta bianca all’allenatore. Certo è che, in un mercato già chiuso, i margini per soluzioni immediate sono pochi, anche se restano aperte le strade della Turchia e degli svincolati.

Ricci, intanto, aspetta l’occasione per dimostrare il proprio valore, ma la sensazione è che serva un cambio di prospettiva per non trasformare quello che doveva essere un colpo di rilancio in un clamoroso boomerang. In casa Milan, insomma, il mercato ha portato rinforzi ma anche grattacapi. Allegri si gode Rabiot, ma il caso Ricci è appena esploso e rischia di diventare uno dei temi più caldi di questa nuova stagione.