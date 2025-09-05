Allegri-Modric, è già finita: ribaltone al Milan (Foto Instagram) - Calcioin.it

Le ultime dichiarazioni spiazzano la tifoseria rossonera sul futuro dell’ex Real Madrid: già terminata l’avventura di Modric al Milan?

La nuova stagione del Milan è iniziata con più di qualche dubbio e in modo altalenante. Prima la sconfitta contro la Cremonese ha provocato la delusione da parte della tifoseria del Diavolo, già reduce da una stagione più che complicata, culminata con l’esclusione dalle competizioni europee per l’annata in corso. Tuttavia, con il Lecce le sensazioni sono state leggermente più positive: la vittoria ha riportato fiducia nell’ambiente e nello stesso tecnico, ma anche la prova contro i salentini ha evidenziato quanto sia ancora necessario un duro lavoro.

Il Milan ha completamente rivoluzionato sia la rosa che l’organigramma dirigenziale, a partire dal subentro di Igli Tare alla direzione sportiva, fino al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Nonostante le numerose operazioni in entrata e in uscita, il Diavolo ha messo a segno uno dei colpi più clamorosi del calciomercato italiano, raggiungendo l’accordo con Luka Modrić, svincolato dal Real Madrid.

Nonostante i suoi 39 anni, Modrić ha scelto San Siro e Milano come nuova avventura per rilanciarsi e, probabilmente, anche per chiudere la carriera. Dopo aver giocato in Premier League e in Liga, il Pallone d’Oro 2018 ha deciso di mettersi alla prova anche in Serie A. Tuttavia, un clamoroso ribaltone potrebbe già essere dietro l’angolo per il centrocampista croato.

Allegri-Modric verso l’addio: l’annuncio ribalta i piani

Ad analizzare il mercato del Milan e le possibili scelte future di Allegri è stato proprio l’ex attaccante Antonio Cassano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Viva El Football. L’ex giocatore giallorosso ha conquistato uno scudetto con il Milan proprio sotto la guida di Allegri nella stagione 2010-2011 e, conoscendo bene i dettami tattici e la mentalità del tecnico livornese, ha espresso la sua opinione sul futuro di Luka Modrić.

“Oh, ve lo dico adesso, occhio che a lungo andare potrebbe anche mettere fuori Modrić, perché è capace, eh… Perché quel genere di giocatore a lui non piace. Con Pirlo ce lo ricordiamo quello che era successo. Modrić per me deve giocare, e poi tutto il resto… però nella sua idea, occhio a quello che vi sto dicendo”, ha rivelato Cassano.

Cassano ha infatti sostenuto che Modrić, arrivato da svincolato al Milan e considerato uno dei colpi più prestigiosi dell’estate, non rientrerebbe nei gusti tattici di Allegri e potrebbe quindi finire ai margini della rosa. L’ex attaccante barese ha paragonato la situazione a quanto accaduto in passato con Andrea Pirlo, che fu messo da parte proprio da Allegri ai tempi della sua prima esperienza milanista, costringendo poi il mediano ad approdare alla Juventus.

Un’opinione, quella dell’ex rossonero, che ha spiazzato molti, considerando la caratura internazionale e l’enorme esperienza del centrocampista croato.