Caos Juve, Tudor perde pezzi: emergenza totale - Calcioin.it (Screen YouTube)

Igor Tudor deve fare i conti con una rosa praticamente dimezzata: in casa Juve è vera e propria emergenza, i tifosi sono preoccupati.

La Juventus di Igor Tudor è arrivata alla sosta nelle migliori condizioni possibili. I bianconeri hanno fatto bottino pieno nelle prime due giornate, prima regolando 2-0 il Parma all’Allianz Stadium e poi andando a espugnare il campo del Genoa grazie all’incornata di Dusan Vlahovic. E non è tutto: nell’ultimo giorno di mercato Comolli ha regalato all’allenatore croato due acquisti di grande spessore come Edon Zhegrova e Lois Openda.

Nella tifoseria juventina si respira di nuovo un certo entusiasmo dopo un’annata tutt’altro che semplice. L’impressione è che Tudor stia facendo un buon lavoro e stia riuscendo a cementare sempre più il gruppo, ma è ancora presto per dare giudizi definitivi. La prima sfida dopo la sosta sarà già un impegno molto probante: a Torino arriverà infatti l’Inter di Chivu, desiderosa di riscatto dopo l’inatteso ko casalingo contro l’Udinese.

Tudor spera di arrivare al big match con tutti i suoi uomini a disposizione ma la sosta per gli impegni delle Nazionali nasconde parecchie insidie per l’ex tecnico di Lazio e Verona. Come riportato dalla stessa Juve in un comunicato ufficiale sono ben 13 i giocatori bianconeri convocati nelle rispettive selezioni nazionali.

Emergenza Juve: Tudor rimane senza mezza squadra

Il Belgio ha in rosa Lois Openda per i due match contro Liechtenstein e Kazakistan, entrambi validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Stesso discorso per Khephren Thuram, impegnato con la Francia nelle sfide contro Ucraina e Islanda. Il CT Gattuso ha poi convocato Federico Gatti, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso per i match contro Estonia e Israele.

Scenderanno in campo per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale anche Teun Koopmeiners (con l’Olanda), Francisco Conceicao (con il Portogallo), Filip Kostic e Dusan Vlahovic (con la Serbia), Vasilije Adzic (con il Montenegro) e il numero 10 bianconero Kenan Yildiz, che sarà protagonista nelle sfide contro Georgia e Spagna che vedranno impegnata la sua Turchia.

Infine hanno risposto alla convocazione anche Jonathan David – il Canada giocherà due amichevoli contro Romania e Galles – e Jonas Rouhi, impegnato con la Svezia Under 21 nei match contro i pari età di Armenia e Montenegro per le qualificazioni agli Europei 2027. L’auspicio di Tudor e di tutto l’ambiente bianconero è che tutti questi giocatori rientrino a Torino senza problemi fisici, così da averli a disposizione per la super sfida del 13 settembre contro l’Inter.