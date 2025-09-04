Allegri lo mette fuori rosa, cessione immediata: lascia subito il Milan (Foto Instagram) - Calcioin.it

Con il mercato chiuso, un innesto rossonero è pronto a lasciare Milano: il tecnico Allegri lo mette fuori rosa

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista della terza giornata di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Bologna. Mister Massimiliano Allegri dovrà però fare a meno di ben 12 giocatori, attualmente convocati con le rispettive nazionali, un’assenza significativa che influenzerà la preparazione settimanale.

Nonostante i tre punti conquistati contro i salentini, la squadra dovrà sfruttare questa pausa per lavorare su alcune lacune ancora evidenti nell’organico. Allegri, infatti, ha più volte sottolineato la necessità di migliorare equilibrio e compattezza, soprattutto in fase difensiva.

Intanto, anche se il mercato è ufficialmente chiuso da qualche giorno, una cessione potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Si tratta di un calciatore recentemente messo fuori rosa proprio dal tecnico livornese, e il suo addio potrebbe permettere al club di liberare un posto in rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Milan, addio vicino del rinforzo rossonero

Nonostante la chiusura ufficiale del mercato in Italia, il futuro di Ismael Bennacer potrebbe ancora riservare sorprese. Dalla Turchia arrivano segnali concreti: secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah Spor, il Trabzonspor avrebbe messo gli occhi sul centrocampista algerino, attualmente ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il club turco avrebbe già presentato un’offerta ufficiale al Milan, basata su un prestito con diritto di riscatto. Una formula che al momento non convince pienamente la dirigenza rossonera, ma che – con il mercato ancora aperto in Turchia fino al 12 settembre – potrebbe diventare un’opzione concreta nei prossimi giorni, soprattutto considerando la volontà del giocatore.

Dal canto suo, il club turco ha ancora quindi poco meno di una decina di giorni per centrare le ultime operazioni di mercato e potenziare il proprio organico aggiungendo qualità ed esperienza internazionale.

Secondo quanto raccolto da Sportmediaset, infatti, Bennacer avrebbe aperto al trasferimento, attratto dalla possibilità di rilanciarsi con continuità in un campionato competitivo come la Super Lig. Dopo una stagione travagliata alla corte di Roberto De Zerbi al Marsiglia, il classe 1997 è alla ricerca di continuità e di un progetto che possa finalmente rilanciarlo.

Per il Milan, che lo aveva acquistato dall’Empoli nel 2019, si tratterebbe di una cessione funzionale a snellire la rosa e liberare spazio salariale, vista l’attuale esclusione dell’algerino dal gruppo squadra. A mercato chiuso, il Diavolo potrebbe comunque mettere a segno un’ultima operazione in uscita, con Bennacer pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano da San Siro.