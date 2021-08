La Juventus ha comprato il 19enne brasiliano Kaio Jorge

Il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge lascerà il Santos per giocare con la Juventus a Torino, secondo quanto riferito lunedì dalla squadra di San Paolo. “La squadra italiana ha accettato i termini del Peixe e il giocatore è stato rilasciato per esibirsi in Europa”, ha detto in una nota la squadra di Albinegro, dove l’attaccante ha fatto il suo debutto professionale nel 2018.

La cessione del centravanti 19enne si è chiusa a 3 milioni di euro, oltre a una somma per le variabili, secondo la stampa brasiliana. Il contratto del giovane giocatore è scaduto a fine anno, quando è terminato il Brasileirao, e se non avessero trovato un accordo con un club, il Santos, impantanato in una crisi economica, avrebbe potuto vedere una delle loro perle partire svincolato.

Chie è Kaio Jorge

Nato nel comune di Olinda, nello stato di Pernambuco (nord-est), Kaio Jorge è entrato a far parte dei “Meninos da Vila” nel 2013, il famoso vivavio del Santos, in cui sono emersi Pelé e Neymar.

Da allora è stato protagonista di una vertiginosa ascesa che lo ha portato a rappresentare la “Canarinha” nel Mondiale Under 17 che il Brasile ha ospitato e vinto nel 2019, con lui capocannoniere insieme all’olandese Sontje Hansen (Ajax), con cinque annotazioni.

Con “Peixe“, si è affermato come titolare nella squadra finalista della Copa Libertadores 2020 sotto il comando dell’allenatore Cuca. In quella competizione ha segnato cinque gol, tre in meno del miglior cannoniere, l’ecuadoriano Fidel Martínez, del Barcelona di Guayaquil. Da professionista, ha giocato 84 volte con il San Paolo e ha segnato 17 gol.

Kaio Jorge sarà il quarto brasiliano del roster della Juventus, guidata dalla stella portoghese Cristiano Ronaldo. I difensori Alex Sandro e Danilo e il centrocampista Arthur sono la quota del Brasile nel cast di Massimiliano Allegri.