Bernardo Silva gratis: la Serie A accoglie un altro campione

Bernardo Silva e la Serie A potrebbero incontrarsi ben presto. Dopo Kevin De Bruyne e Luka Modric, il nostro campionato potrebbe accogliere un altro campione.

L’ultimo mercato estivo ha regalato alla Serie A un colpo che sembrava impossibile solo fino a pochi mesi fa: l’arrivo di Kevin De Bruyne, reduce dalla sua lunga e gloriosa esperienza al Manchester City. Un trasferimento che ha ridato prestigio al campionato italiano e che ha dimostrato come la nostra lega, nonostante anni difficili, resti ancora una destinazione ambita per i grandi campioni. Prova ne sia anche l’arrivo di Luka Modric al Milan. Ma all’orizzonte potrebbe esserci un altro affare clamoroso che coinvolge proprio il club di Pep Guardiola, destinato a perdere un altro pezzo importante della sua storia recente. Parliamo di Bernardo Silva, calciatore che dal 2017 ha rappresentato uno dei cardini del gioco del City, con la sua qualità tecnica, la visione di gioco e la capacità di abbinare estro e sacrificio tattico. Il portoghese è stato protagonista indiscusso della cavalcata che ha portato gli inglesi a vincere la loro prima Champions League, a Istanbul nel 2023, contro l’Inter allora guidata da Simone Inzaghi.

Un trofeo che resterà indelebile non solo nella storia del club, ma anche nel curriculum di un giocatore che in otto stagioni ha collezionato numeri da fuoriclasse: più di 400 presenze, più di 70 gol e altrettanti assist, oltre a una bacheca riempita con 17 titoli complessivi. Il suo addio all’Etihad Stadium, previsto al termine della stagione 2025/26, segnerà la fine di un’era. Ma per la Serie A potrebbe aprirsi un’opportunità straordinaria. In un campionato che cerca di ritrovare competitività e visibilità internazionale, l’arrivo di un fuoriclasse del calibro di Bernardo Silva sarebbe una notizia di enorme portata. Ne sa qualcosa Igor Tudor, tecnico della Juventus.

Juventus alla finestra: sogno Bernardo Silva nel 2026

Secondo le ultime indiscrezioni, la squadra più interessata a sfruttare la situazione è proprio la Juventus. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Bernardo Silva in vista dell’estate 2026, quando il contratto del portoghese scadrà e sarà quindi disponibile a parametro zero. A 31 anni, l’ex Monaco sarebbe ancora nel pieno della sua carriera e pronto a recitare un ruolo da protagonista in Italia. Il piano di Damien Comolli, direttore generale bianconero, è chiaro: puntare su colpi di grande esperienza internazionale senza dover investire cifre esorbitanti sul cartellino. Lo stesso era accaduto in passato con altre operazioni a parametro zero che hanno segnato la storia della Juve. L’arrivo di Bernardo Silva, in questo senso, rappresenterebbe un colpo di assoluto livello, utile non solo sul campo ma anche a livello di immagine e di marketing.

Nella lista dei possibili svincolati del 2026, insieme a Silva, figurano altri nomi pesanti come Mike Maignan, Paulo Dybala e Dusan Vlahovic, ma l’obiettivo dichiarato della dirigenza è il talento di Lisbona. Il fascino della Serie A e l’appeal di un club come la Juventus potrebbero fare la differenza, spingendo un campione che ha vinto tutto in Inghilterra a cercare nuove sfide in Italia. Se l’operazione dovesse andare in porto, i tifosi bianconeri si troverebbero ad applaudire uno dei più forti centrocampisti offensivi degli ultimi dieci anni.