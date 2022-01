VERONA-BOLOGNA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Verona-Bologna Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 21 gennaio 2022, la Verona di Tudor riceve al Bentegodi la formazione del Bologna di Mihajlovic per la 23a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Verona-Bologna streaming gratis e diretta tv.

Il Verona ha segnato 41 gol in questo campionato, record per i gialloblù dopo 22 partite di Serie A: il precedente record era di 37 reti nel 2013/14 – nell’era dei tre punti a vittoria mai una squadra con 30 o meno punti dopo altrettante partite aveva segnato così tanto.

Diretta Verona-Bologna Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Giocatori da tenere d’occhio: contro il Sassuolo, Antonín Barák è diventato il primo centrocampista nella storia del Verona a segnare una tripletta in Serie A. Quattro dei suoi ultimi cinque gol con il club sono ora arrivati dopo l’intervallo. Riccardo Orsolini del Bologna ha segnato nelle sue ultime tre presenze, segnando due volte nella ripresa. Statistica in evidenza: otto degli ultimi dieci scontri diretti nella massima serie hanno visto due gol o meno.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Soumaoro. Indisponibili: Arnautovic, Barrow, Dijks, Kingsley, Mbaye, Santander, Schouten.

Verona-Bologna Diretta al posto di Rojadirecta TV



Verona-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dopo aver vinto le prime cinque partite interne consecutive sotto la guida di Igor Tudor in Serie A, il Verona non ha ottenuto nemmeno un successo nelle quattro più recenti (2N, 2P).

Verona-Bologna Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano

Il Bologna ha perso cinque delle ultime sei gare in Serie A (1V), dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1P) – nel periodo, dal 4 dicembre in avanti, nessuna squadra di Serie A ha perso più partite degli emiliani e solo il Genoa ha guadagnato meno punti (due).

Verona-Bologna Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Verona-Bologna non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirecta en vivo, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.