Verona Bologna Streaming Gratis, dove vedere Online TV

Dove vedere Diretta Verona-Bologna Streaming: quando e dove si gioca. L’Hellas Verona ha perso contro il Sassuolo e ha perso l’opportunità di iniziare con tre vittorie consecutive la stagione di Serie A. Tuttavia, l’effetto positivo di vincere tre partite prima di quella sconfitta non può essere sottovalutato.

L’allenatore Marco Baroni cerca ora di riprendersi ottenendo i tre punti nella prossima partita. Lo Stadio Marc’Antonio Bentegodi sarà pieno di aspettative, poiché la squadra veneta ha vinto entrambe le partite casalinghe in questa stagione.

Il Bologna ha avuto un inizio di stagione equilibrato e l’allenatore Thiago Motta è fiducioso per la prossima partita. La squadra ospite potrebbe prolungare la sua sequenza di imbattibilità nelle trasferte, ma ha un record scarsa allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi.

Partita valida come posticipo che chiude la 4a giornata di Serie A 2023/24. Si gioca oggi lunedì 18 settembre 2023 allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Marco Baroni e Thiago Motta? Di seguito dove vedere streaming Verona-Bologna gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Verona-Bologna Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Cyril Ngonge, calciatore del Verona, ha segnato in due partite consecutive, sempre come secondo marcatore. Nel frattempo, Lewis Ferguson del Bologna si sta distinguendo come specialista delle partite in trasferta, avendo segnato in tre trasferte consecutive e contribuendo a far ottenere alla sua squadra sette punti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Honlga, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. Allenatore Baroni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Karlsson. Allenatore Thiago Motta.

Verona-Bologna in TV



Verona-Bologna in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Verona-Bologna in diretta tv anche sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Gabriele Giustiniani si occuperà della telecronaca della partita Verona-Bologna su DAZN, e sarà affiancato da Massimo Gobbi come commentatore tecnico. Invece, Dario Massara e Giancarlo Marocchi saranno i commentatori della telecronaca del Monday Night su Sky.

Verona-Bologna Streaming Gratis in Italiano



Verona-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e il servizio SkyGo, disponibili su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook. Sui vari siti sportivi come La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Joshua Zirkzee, giocatore del Bologna, è stato determinante nelle ultime quattro partite di Serie A, segnando due gol e fornendo un assist. Questo numero di gol è pari a quello ottenuto nelle sue precedenti 22 partite nel campionato. Se riuscirà a segnare anche nella prossima partita contro il Cagliari, sarà la prima volta, dal suo periodo all’Anderlecht nella Jupiler Pro League nell’aprile 2022, che segnerà in due partite consecutive nei principali campionati europei.

Verona-Bologna Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Verona-Bologna Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.