Quanto vale Federico Chiesa sul mercato? La Juventus ha deciso

La scorsa stagione non è stata la migliore per Federico Chiesa a causa degli infortuni. Anche se ci sono conversazioni per rinnovare il suo contratto, non si escludono altre informazioni su un possibile trasferimento. La Juventus sta cercando di superare questa stagione di transizione nel miglior modo possibile e finora le cose non vanno male per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Infatti, la squadra bianconera ha già ottenuto 10 punti su 12 possibili nelle prime quattro giornate di campionato.

La Vecchia Signora ha cercato, come sappiamo, di raddrizzare il corso dopo un mercato dei trasferimenti tutto tranne che semplice. La Juve sta pianificando anche il suo futuro poco a poco e in questo caso abbiamo Federico Chiesa di nuovo in bilico.

Le ultime informazioni su questo esterno, il cui contratto scade nel 2025, indicavano una prossima e imminente rinnovazione. Vogliono evitare che questo storico club debba venderlo l’estate prossima, anche se secondo alcune informazioni non è da escludere.

In questo caso, il giocatore della Nazionale di Spalletti avrebbe anche intenzione di valutare il giocatore nel caso in cui debba venderlo. Infatti, dovrà fissare un prezzo di 70 milioni di euro per l’esterno in modo che possa rappresentare una cessione redditizia, sperando che in Premier League possano sborsare quella cifra.