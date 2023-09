ROMA Empoli Streaming Online TV, dove vederla Gratis con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Roma-Empoli Streaming: quando e dove si gioca. Roma ed Empoli si affrontano nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono alla ricerca del primo successo stagionale. I giallorossi hanno ottenuto solo un punto in tre partite, mentre l’Empoli ha subito tre sconfitte consecutive e non ha ancora segnato nessun gol in campionato.

Partita valida per la 4a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi domenica 17 settembre 2023 allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Mourinho e Zanetti? Di seguito dove vedere streaming Roma-Empoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Roma-Empoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Empoli è l’unica squadra che non è riuscita a ottenere un vantaggio finora in questo campionato. Insieme a Roma e Salernitana, è una delle tre squadre che sono state sempre in svantaggio nei loro primi tre incontri di Serie A.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp,Celik, Aouar, Sanches, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, EI Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

EMPOLI (4-3-3): Beisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Grassi, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. Indisponibili: Caprile e Maldini. Squalificati: nessuna. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Tolfo e Massara. IV uomo: Colombo. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Miele.

Roma-Empoli in TV



Roma-Empoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Roma-Empoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca dell’incontro per DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia affiancato al commento tecnico da Manuel Pasqual.

Roma-Empoli Streaming Gratis in Italiano



Roma-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Roma ha ottenuto ottimi risultati nelle partite di Serie A successive alla sosta per le Nazionali, vincendo tutte e quattro le partite. Ha perso solo una volta nelle ultime 14 partite di questo tipo, contro la Juventus il 17 ottobre 2021.

Roma-Empoli Streaming alternativa Live?

