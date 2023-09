Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis Online TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Fiorentina-Atalanta Streaming: quando e dove si gioca. Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Fiorentina si prepara per la sfida contro l’Atalanta. L’allenatore Vincenzo Italiano conta sul suo miglior giocatore, Nico Gonzalez, che ha segnato 5 gol in 7 partite. La Fiorentina non ha mai perso contro Gasperini con Gonzalez in campo. Italiano spera che questa striscia positiva continui. Gasperini ha fatto alcune modifiche nella sua formazione per affrontare la Fiorentina. La partita al Franchi è la prima di una serie di 7 partite in 22 giorni per l’Atalanta.

Partita valida per la 4a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi domenica 17 settembre 2023 allo stadio Franchi di Firenze con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Vincenzo Italiano e Gasperini? Di seguito dove vedere streaming Fiorentina-Atalanta gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Il giocatore Kayode minaccia Dodò sulla fascia destra, mentre Nzola Sottil è in vantaggio su Brekalo nel terzetto offensivo. Christensen è il portiere preferito rispetto a Terracciano. Toloi è favorito su Djimsiti in difesa, mentre Ruggeri è ancora la scelta preferita a sinistra rispetto a Bakker. De Ketelaere dovrebbe essere titolare nella partita.



FIORENTINA (4-3-3): Christense, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Bonaventura; N Gonzalez, Sottil, Nzola. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Terracciano, Martinelli, Kayode, Quarta, Parisi, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Infantino, Brekalo, Beltran, Barak, Kouamé. Indisponibili: Castrovilli, Mina, Pierozzi. Squalificati: Maxime Lopez. Indisponibili: Castrovilli, Pierozzi, Mina. Squalificati: Maxime Lopez (1).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso, Toloi, Djimsiti, Scalvini: Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Kolasinac, Ruggeri, Hateboer, Zortea, Pasalic, Adopo, Muriel, Miranchuk, Lookman. Indisponibili: Touré. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Tourè. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Imperiale-Di Gioia. IV uomo: Perenzoni. VARr: Mariani. Assistente VAR: Meraviglia.

Fiorentina-Atalanta in TV



Fiorentina-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

M’Bala Nzola ha segnato tre gol e servito un assist in quattro sfide contro l’Atalanta in Serie A: quella bergamasca è la squadra contro cui l’attaccante della Fiorentina è stato coinvolto in più reti nella competizione.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Fiorentina-Atalanta anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis in Italiano



Fiorentina-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Gianluca Scamacca ha segnato un gol (con il Sassuolo) e fornito un assist (con il Genoa) in quattro sfide contro la Fiorentina in Serie A; l’attaccante dell’Atalanta ha realizzato una doppietta nell’ultimo turno di campionato e la volta precedente in cui è andato a segno nella competizione (maggio 2022) lo ha fatto per due gare di fila.

