Futuro di Federico Chiesa alla Juventus: interessi dalla Premier League

Nella Juventus, la questione riguardante il futuro di Federico Chiesa è ancora in primo piano. Nonostante il club bianconero non lo abbia messo sul mercato, ci sono molti pretendenti interessati al giocatore, e le offerte ufficiali sarebbero ascoltate attentamente dalla dirigenza. È quindi possibile che ci sia una cessione durante questa sessione di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Newcastle è particolarmente interessato e vorrebbe continuare a fare acquisti nel campionato italiano per prepararsi alla prossima Champions League. Seguono il Liverpool e l’Aston Villa, mentre il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain sono ancora in posizioni più defilate, ma comunque vigili.

Nella Juventus nessun giocatore è considerato incedibile

Soprattutto quelli che potrebbero garantire entrate importanti, e Chiesa è sicuramente uno di questi. I bianconeri chiedono almeno 60 milioni di euro per il suo trasferimento e sembra che la società di proprietà saudita sia disposta ad accontentare la Juventus, anche se al momento non è stata ancora presentata alcuna offerta.

Chiesa rinnoverà con la Juventus?

Il giocatore stesso non ha mai manifestato la volontà di lasciare Torino e il suo agente ha smentito ufficialmente la richiesta di un ingaggio di 8 milioni di euro all’anno per rinnovare il contratto, che scade nel 2025. Tuttavia, al momento non si è ancora discusso di un rinnovo e, ovviamente, più passa il tempo, più il valore del giocatore potrebbe diminuire.

La separazione potrebbe essere plausibile anche per ragioni tattiche: se Allegri dovesse confermare di voler tornare al 3-5-2, Chiesa dovrebbe adattarsi a giocare come terzino o seconda punta, rinunciando al ruolo di esterno offensivo nel 4-3-3 che lo ha reso protagonista con Pirlo e Mancini nella Nazionale italiana. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché l’estate di Chiesa e della Juventus si trasformi in una lunga e complicata vicenda.