Luciano Spalletti dona una maglia autografata da Maradona a un giovane romeno con disabilità

Luciano Spalletti a tutto cuore: ha donato una divisa da gioco autografata da Diego Maradona a Martin, un giovane romeno con disabilità ospitato in un istituto religioso di Casamicciola. Spalletti, attualmente in vacanza a Ischia, ha accontentato il ragazzo che si è recato all’esterno dell’albergo per incontrarlo e chiedergli un selfie.

Dopo aver fatto alcune foto, Spalletti è salito in camera e poco dopo è sceso con la maglia originale del Napoli della stagione 1987/88, autografata da Maradona, per donarla al suo giovane fan. Spalletti ha spiegato di aver portato la maglia a Ischia proprio per regalarla ai tifosi napoletani come Martin.