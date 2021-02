UDINESE FIORENTINA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis Diretta: Live Sky o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Udinese Fiorentina Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 24a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 28 febbraio 2021 con fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Udinese Fiorentina Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Udinese Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Udinese Fiorentina Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Udinese Fiorentina in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Udinese Fiorentina Formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Stryger Larsen; Okaka, Llorente. All. Gotti

Squalificati: Pereyra, Zeegelaar

Indisponibili: Deulofeu, Forestieri, Jajalo, Prodl, Pussetto

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonaventura

Alternative per vedere Udinese Fiorentina in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Udinese Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Udinese Fiorentina potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.