Info ROJADIRECTA Napoli-Torino, Lazio-Bologna, Udinese-Fiorentina, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi sabato 29 febbraio 2020, dove spiccano Napoli-Torino, Lazio-Bologna, Udinese-Fiorentina: anticipi della 26esima giornata di Serie A.

13:00 Eibar-Levante (Liga) – DAZN.

13:30 Brighton-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Football.

15:00 Diretta Lazio-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Lazio è l’unica squadra a non aver mai perso in casa da inizio campionato, oltre alla Juventus. 10 vittorie e 3 pareggi per i ragazzi di Simone Inzaghi di fronte al proprio pubblico; molto bene fin qui i felsinei in trasferta, con 17 punti conquistati su un totale di 34: esattamente la metà.

Diretta Lazio Bologna sui canali tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Venezia-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1.

15:00 Cittadella-Cremonese (Serie B) – DAZN.

15:00 Pisa-Perugia (Serie B) – DAZN.

15:00 Empoli-Pordenone (Serie B) – DAZN.

15:00 Benevento-Spezia (Serie B) – DAZN.

15:00 Juve Stabia-Trapani (Serie B) – DAZN.

15:30 Hoffenheim-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:00 Bournemouth-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football.

16:00 Valencia-Betis (Liga) – DAZN.

17:30 PSG-Digione (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Udinese-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Udinese a secco di reti in casa da 180 minuti esatti, dal 90′ della sfida dominata col Sassuolo: poi 0-2 con l’Inter ed il nulla di fatto a reti bianche col Verona; Fiorentina vincitrice di 2 delle ultime 3 trasferte giocate, a Napoli e a Genova con la Sampdoria, con in mezzo la sconfitta sul campo della Juventus.

Diretta Udinese Fiorentina sui canali tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Chievo-Livorno (Serie B) – DAZN.

18:00 Frosinone-Salernitana (Serie B) – DAZN.

18:30 Watford-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

18:30 Colonia-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Leganes-Alaves (Liga) – DAZN.

20:00 Montpellier-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Diretta Napoli-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Il Napoli vuole tornare a fare punti anche al San Paolo, dove nelle ultime 8 gare di campionato ha vinto solo una volta, il 26 gennaio scorso, pareggiato in 2 occasione e perso addirittura 5 confronti. Sono al momento 3, invece, le sconfitte consecutive del Torino fuori casa, con l’ultima rete segnata oramai 250 minuti fa.

Diretta Napoli Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Casertana-Cavese (Serie C) – Eleven Sports.

21:00 Granada-Celta (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.