Juventus-Inter a porte chiuse.

, , in

Il calcio non si ferma, nemmeno per l’emergenza Coronavirus. E così il Derby d’Italia Juventus-Inter e le altre partite di questo fine settimana programmate a porte chiuse per l’emergenza coronavirus si disputeranno senza pubblico.

La Lega calcio di Serie A sta in questi minuti dando la conferma ufficiale in base all’ordinanza del decreto del governo dopo i rumors di una possibile marcia indietro.

Gli incontri che si disputeranno a porte chiuse oltre a Juventus-Inter di domenica sera sono Udinese-Fiorentina (sabato); Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (domenica).

In merito alle gare non giocate per l’allarme coronavirus nello scorso turno di campionato, la Lega calcio di Serie A ha comunicato anche che i recuperi di Torino-Parma e Verona-Cagliari si giocheranno l’11 marzo, rispettivamente alle 18:30 e alle 15. La programmazione di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria sara’ resa nota successivamente.

Cambia anche il programma dell’ottava e della nona giornata di ritorno. Nel primo caso Torino-Udinese si giochera’ sabato 7 marzo alle 15 e non piu’ il 9 alle 18:45 mentre Lecce-Milan, in programma il 9, viene anticipata dalle 21 alle 20:45.

Per quanto riguarda invece la nona di ritorno, Brescia-Genoa si disputera’ l 14 marzo alle 15 (anziche’ il 15 marzo allo stesso orario) mentre Sassuolo-Verona viene posticipata dal 14 al 15 marzo alle 15.