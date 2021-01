SAMPDORIA JUVENTUS Streaming Gratis info ROJADIRECTA TarjetaRojaOnline. Dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Sampdoria Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 20a giornata. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 30 gennaio 2021, si gioca Sampdoria Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 20a giornata di Serie A.

Sampdoria Juventus si giocherà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: Juventus e Sampdoria non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A disputate in casa dei blucerchiati (tre successi casalinghi e cinque esterni nel parziale): l’ultimo pareggio risale a gennaio 2011, a reti inviolate con Buffon tra i pali bianconeri e Curci per i liguri.

Sampdoria Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV

Sampdoria Juventus viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Cristiano Ronaldo, a secco di reti da due partite di fila in Serie A, potrebbe restare senza gol per tre gare consecutive in un singolo campionato per la prima volta da aprile 2019.

Sampdoria Juventus Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Sampdoria Juventus in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Fabio Quagliarella della Sampdoria (484 match e 171 gol) è uno dei soli cinque giocatori ad essere nella top-20 all-time sia per presenze che reti nella storia della Serie A a girone unico, insieme a Silvio Piola, Francesco Totti, Alberto Gilardino e Roberto Mancini.

Sampdoria Juventus probabili Formazioni

Il grande dubbio di Ranieri è chi affiancare a Quagliarella: ballottaggio Keita-Verre.

A centrocampo rientra dal 1′ Jankto: gli fa posto Ramirez. Recuperato Ferrari, ma parte in panchina. Alex Sandro ha recuperato dal Covid, ma partirà in panchina. Rabiot insidia Bentancur, Chiesa e McKennie sulle fasce. Davanti Ronaldo e Morata.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Chiellini; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Kulusevski. Indisponibili: Bernardeschi, Paulo Dybala.

Alternative per vedere Sampdoria Juventus in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Samp Juve non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Samp Juve potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

L’ultima volta di Samp-Juve: risultato 1-2 Video Highlights

L’incredibile salto di CR7 Cristiano Ronaldo che ha regalato la vittoria alla Vecchia Signora nell’ultima sfida giocata al Ferraris, il 18 dicembre del 2019.