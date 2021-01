INTER BENEVENTO Streaming ROJADIRECTA TarjetaRojaOnline Gratis Facebook DAZN Live YouTube: dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Diretta Inter-Benevento Streaming Video senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis: Serie A Live Day 20. Alle ore 20:45 di oggi sabato 30 gennaio 2021, si gioca Inter-Benevento in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 20a giornata di Serie A.

Inter-Benevento si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, senza la presenza del pubblico sugli spalti in ottemperanza alle norme anti-Covid. Nei quattro precedenti (tre in campionato e uno in Coppa Italia) l’Inter ha sempre battuto il Benevento: all’andata finì con un perentorio 2-5, mentre nel gennaio 2019 le reti nerazzurre furono addirittura sei (6-2).

Inter Benevento probabili formazioni.

Dopo la magia nel derby, Eriksen potrebbe essersi guadagnato una maglia da titolare contro il Benevento. Oltre a Brozovic, Conte potrebbe far rifiatare anche De Vrij (scalpita Ranocchia) e Vidal (pronto Gagliardini). La coppia Lu(kaku)-La(utaro) in attacco. Schiattarella è guarito dal Covid e riprende il suo posto. Caldirola scalza Tuia(neanche convocato), mentre Viola agirà con Caprari alle spalle di Lapadula. Insigne parte dalla panchina. Prima convocazione per il neo acquisto Depaoli.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Sau. Indisponibili: Letizia, Moncini.

Inter Benevento Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter Benevento viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Lautaro Martínez non trova il gol in Serie A da quattro partite, tuttavia l’attaccante dell’Inter ha realizzato sette reti in 13 presenze contro squadre neopromosse nella competizione, inclusa la sua unica tripletta nel torneo, contro il Crotone il 3 gennaio scorso.

Inter Benevento Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline



Inter Benevento sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. TarjetaRojaOnline Gratis è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Gianluca Lapadula del Benevento, in gol nell’ultimo match di Serie A contro il Torino, potrebbe segnare in due gare di fila nella competizione per la prima volta da ottobre 2020; il classe ’90 non ha tuttavia mai trovato la rete contro l’Inter in sei sfide di campionato.

Alternative per vedere Inter Benevento in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Inter Benevento non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Inter Benevento potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.