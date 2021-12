Risultati Serie A: colpo Milan a Empoli, tonfo Napoli in casa

Milan vincente e sconfitta Napoli nelle ultime due partite che hanno chiuso il girone di andata della Serie A: la 19a giornata.

Per il Milan un bel colpo quello messo a asegno con il 4-2 a Empoli. Si rialza e si regala un bel Natale (2° da solo). Schierato come trequartista, vista l’emergenza, Kessie apre (12′) e chiude (42′, male Vicario) il 1°tempo con una grande doppietta. Non bene nemmeno Maignan sul momentaneo pari di Bajrami (18′). Traversa dell’albanese al 47′, poi allungo Milan: tris Florenzi su punizione (62′), poker Theo (69′). Pinamonti accorcia su rigore per il 2-4 finale.

Tonfo della squadra di Spalletti al Maradona con lo Spezia (0-1): il Napoli perde contatto con la vetta. Decide un’autorete di Juan Jesus al 37′. Azzurri sottotono, due chance per Lozano. Guarda la classifica aggiornata della Serie A dopo le ultime partite del 2021.