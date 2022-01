Serie A, lotta scudetto: discorso già chiuso?

Sta per entrare nel vivo questa stagione di Serie A. Dopo tantissime emozioni, si è conclusa la prima metà della stagione e la sensazione è che le emozioni non mancheranno neanche nella seconda parte. L’Inter di Simone Inzaghi, considerata la favorita anche in virtù del fatto che sia campione in carica, è riuscita a portarsi in vetta solitaria dopo sorpassi e controsorpassi. Ancora da capire fin dove potranno arrivare Napoli e Milan: entrambe hanno tenuto testa ai nerazzurri per diverse settimane, per poi arrendersi nelle ultime giornate. Che possano comunque dire la loro in questa lotta scudetto?

L’Inter rimane la favorita

La squadra allenata da Simone Inzaghi rimane la favorita: lo si può evincere anche dalle varie quote proposte dai bookmaker, siti che offrono anche delle promozioni casino online, le quali sono ormai nettamente sbilanciate in favore dei nerazzurri. Ad inizio stagione si era palesata, abbastanza sorprendentemente, una tendenza nel considerare favorita la Juventus di Max Allegri. Si tratta di non pochi fattori che hanno influenzato questo fattore: basti pensare al fatto che la storia di Allegri a Torino è costellata di vittorie, ma soprattutto andava tenuto conto del fatto che l’Inter avrebbe dovuto far fronte a cessioni illustri come quelle di Hakimi e Lukaku.

Sono bastate però poche giornate per capire che i bianconeri non avrebbero potuto dire la loro per la lotta scudetto, ma che anzi quest’anno avrebbero dovuto nuovamente lottare per approdare in Champions League. Appare evidente come il ciclo bianconero sia finito, mentre quello dell’Inter sia cominciato appena: d’altronde, si tratta di un discorso ciclico, che nel calcio ricorre sempre.

Potremmo dire, quindi, che a meno di clamorose sorprese, la Juventus è sicuramente fuori dai giochi: non è riuscita ad offrire una costanza di rendimento adeguata a poterla considerare tra le favorite per la vittoria finale. Discorso differente per Napoli e Milan.

Napoli e Milan: dove possono arrivare

Impressionante, sinora, il percorso del Napoli. La squadra di Spalletti aveva fatto un mercato che puntava, difatti, al risparmio. Questo perché era venuta meno una delle entrate economiche più importante, la Champions League, sfumata all’ultima giornata. Ci si poteva aspettare un campionato non esaltante come questo, sicuramente. Un piccolo grande capolavoro quello del tecnico toscano, che ha portato gli azzurri a pochi punti dalla vetta.

Difatti, potremmo dire che i partenopei sono in piena lotta per lo scudetto. La vittoria contro il Milan, oltretutto, ha dato grande motivazione al Napoli, anche se non è riuscito a ripetersi poi contro lo Spezia. La sensazione è che se la squadra riesca a superare il periodo complicato di gennaio (dove mancheranno diversi giocatori a causa della Coppa d’Africa), allora possa veramente dire la sua fino alla fine.

Sul Milan c’erano già delle speranze differenti. I rossoneri guidati da Pioli avevano chiuso la stagione scorsa al secondo posto e sembravano essere in grado di poter lottare per qualcosa di ambizioso, nonostante la perdita di un talento come Donnarumma. Vedremo cosa dirà il futuro e fin dove potranno arrivare.