Lookman in Turchia, l’annuncio ufficiale: decisione presa

L’Inter di Chivu ha vissuto un’estate di attesa e speranze con la telenovela Lookman, ma ora spunta una novità che cambia lo scenario.

Il mercato estivo nerazzurro è stato caratterizzato da sogni, trattative e qualche delusione. Infatti, se c’è un nome che ha tenuto banco fino all’ultimo, quello è stato Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta sembrava il profilo perfetto per regalare a Chivu un’arma in più nel reparto offensivo, ma l’operazione si è trasformata in una vera e propria telenovela.

Tutti col fiato sospeso fino alla fine ma poi non se ne è fatto nulla. Il calciatore aveva mostrato interesse, la volontà di compiere il grande salto verso Milano non era un segreto, però l’Atalanta ha fatto muro, respingendo ogni tentativo dell’Inter.

Lookman in Turchia: il retroscena

La trattativa, così, si è arenata e il trasferimento è definitivamente saltato, con grande rammarico per i tifosi nerazzurri che già pregustavano l’arrivo di un talento capace di spostare gli equilibri. Nonostante ciò, il nome di Lookman non è mai uscito davvero dai radar, perché un affare così importante non si chiude con un semplice no. E proprio in queste ore torna d’attualità, ma con un retroscena che arriva dalla Turchia e che riapre discorsi che sembravano ormai archiviati.

Già durante il mercato estivo, infatti, c’era stata una voce insistente che parlava di un possibile approdo di Lookman in Super Lig. Non era una semplice suggestione di stampa, ma un interesse concreto, tanto che a muoversi era stato uno dei club più prestigiosi della Turchia. Parliamo del Galatasaray, che avrebbe tentato un affondo per strappare l’attaccante all’Atalanta, inserendosi nella vicenda con l’idea di un’operazione innovativa.

A confermarlo sono state le parole arrivate direttamente dall’ambiente turco col suo allenatore: “Eravamo interessati a Lookman. Pensavamo a un’operazione simile a quella di Osimhen, ma l’Atalanta ha chiuso la porta al prestito”. Una frase che lascia intendere chiaramente come l’intenzione fosse quella di replicare un modello di mercato già sperimentato, puntando su un giocatore dalle potenzialità enormi e con un futuro tutto da scrivere. Però la società bergamasca non ha mai voluto prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire in prestito, convinta che Lookman fosse troppo importante per il progetto tecnico.

Il risultato è che, alla fine, il giocatore è rimasto a Bergamo, ma la sensazione è che il suo nome continuerà ad agitare le cronache di mercato anche nei prossimi mesi. L’Inter resta alla finestra, consapevole di avere bisogno di un colpo di qualità davanti, mentre all’estero non mancano estimatori pronti a tornare alla carica. La Turchia, intanto, resta uno degli scenari che potrebbero tornare d’attualità, perché il Galatasaray non ha mai smesso davvero di pensarci.

Per i nerazzurri, dunque, la strada resta complicata, ma la telenovela Lookman sembra tutt’altro che finita. Dopo un’estate di attese e rimpianti, il futuro dell’attaccante potrebbe regalare nuove sorprese già a partire dalla prossima finestra di mercato.