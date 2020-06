Streaming Juventus-Milan (Coppa Italia) Valencia-Levante (Liga), dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 12 giugno 2020, dove spicca Juventus-Milan ritorno della semifinale di Coppa Italia TIM Cup.



19:30 Granada-Getafe (Liga) – Dazn e Dazn1.

20:30 Diretta Hoffenheim-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Diretta Hoffenheim Lipsia sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Diretta Juventus-Milan (Coppa Italia) – Rai1 e Rai Play in chiaro.

Le due squadre si ritrovano in Coppa Italia a distanza di oltre quattro mesi dal match di andata disputato a San Siro e terminato 1-1. Ai bianconeri basterà dunque vincere o pareggiare 0-0 per guadagnarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia. Per il Milan invece obbligatorio un pareggio con più gol oppure una vittoria per volare all’ultimo atto della competizione.

Diretta Juventus Milan ⚽ in chiaro su Rai Uno. Streaming gratuito quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Diretta Valencia-Levante (Liga) – Dazn.

Diretta Valencia Levante con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.