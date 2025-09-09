Epurazione Milan, pugno duro: cacciati via tutti - Calcioin.it (Screen YouTube)

Il Milan ha cambiato completamente pelle: la società rossonera ha deciso di portare a termine una vera e propria epurazione.

Il Milan di Massimiliano Allegri si è già messo alle spalle la falsa partenza in campionato. Il ko subito a San Siro contro la Cremonese ha fatto aleggiare i primi dubbi sui rossoneri ma la bella vittoria di Lecce ha subito riportato il sereno nello spogliatoio. D’altronde non è facile trovare subito i meccanismi giusti: il Diavolo ha infatti un nuovo allenatore e anche tanti giocatori diversi rispetto alla passata stagione.

In questo calciomercato estivo il direttore sportivo Igli Tare ha messo a segno una serie di colpi: sono in tutto dieci i volti nuovi che i tifosi hanno visto arrivare a Milanello, più Alexis Saelemaekers rientrato dal prestito alla Roma. Si tratta di Pietro Terracciano, Odogu, Jashari, Modric, Ricci, Rabiot, Nkunku, Estupinan, De Winter e Athekame: una squadra completamente rinnovata che ha ovviamente bisogno di tempo per trovare l’amalgama ed esprimersi al meglio.

Per fare spazio a tutti questi nuovi giocatori il Milan ha dato vita a quella che è a tutti gli effetti un’epurazione. Sui 35 calciatori che nell’ultimo anno sono scesi in campo con la maglia rossonera ne sono stati mandati via ben 24. La fotografia scattata nell’estate 2024 mostra 16 giocatori che oggi non sono agli ordini di Max Allegri.

Epurazione Milan, tutti venduti: i tifosi non se l’aspettavano

Il reparto avanzato è quello maggiormente rinnovato: sono andati via Morata, Jovic, Abraham e Joao Felix, oltre a Okafor, Chukwueze, Sottil e il giovane Camarda. Inoltre non sono più nella rosa del Milan anche Liberali, Omoregbe, Emerson Royal, Calabria, Filippo Terracciano, Walker, Jimenez. In più ci sono state le cessioni di Theo Hernandez, Tijjani Reijnders, Malick Thiaw, Yunus Musah e Marco Sportiello, senza dimenticare il prestito di Bondo alla Cremonese e l’addio al calcio di Florenzi.

E non è tutto: anche tra quelli che sono rimasti alla corte del tecnico livornese c’è qualcuno che ha rischiato a lungo di dover svuotare il proprio armadietto a Milanello. Negli ultimi giorni di mercato sembrava a un passo lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, con il messicano destinato alla Roma e l’ucraino invece pronto a passare in rossonero: la trattativa è poi saltata sul filo di lana.

Si è poi parlato molto di un forte interessamento del Chelsea per Mike Maignan e anche di una possibile partenza di Fikayo Tomori (cercato da Juve e Tottenham). Ci sono state voci anche su Rafael Leao e Christian Pulisic, ma alla fine sia il portoghese che l’americano sono rimasti al Milan.