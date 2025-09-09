Accordo con la Juve, cessione a sorpresa: manca solo l'annuncio - Calcioin.it (Instagram Jonas Rouhi)

Un’altra cessione portata a termine da Damien Comolli: la Juve saluta il giovane talento, tutto fatto con il nuovo club.

Il lavoro portato avanti da Damien Comolli nel calciomercato estivo può essere giudicato positivamente. Il direttore generale dei bianconeri è riuscito a mettere a segno operazioni importanti sia in entrata che in uscita. Specialmente sul fronte cessioni la bravura di Comolli è emersa molto chiaramente: basti pensare alle partenze di Douglas Luiz e Nico Gonzalez, entrambi difficili da piazzare a certe cifre dopo una stagione così deludente come quella scorsa.

Il ‘gong’ del calciomercato in Italia è suonato alle ore 20 dello scorso 1 settembre ma c’è ancora tempo per portare a termine delle trattative in uscita. In Repubblica Ceca e in Romania, ad esempio, il mercato chiude oggi, mentre in Arabia Saudita la scadenza è fissata per l’11 settembre; infine i club turchi potranno completare acquisti fino al 12 settembre.

Anche le squadre del campionato belga hanno avuto qualche giorno in più per completare le proprie rose. Uno di questi club è riuscito a condurre in porto un affare proprio con la Juventus: stiamo parlando del Westerlo, squadra che milita nella Pro League (la massima serie belga) e che ha raccolto finora 6 punti nelle prime cinque giornate (due vittorie e tre sconfitte).

Accordo con la Juve: il giovane talento vola in Belgio

Per migliorare il proprio organico il Westerlo ha deciso di puntare su un giovane talento della Juve. Si tratta di Jonas Rouhi, terzino sinistro che lo scorso anno ha fatto il suo esordio in maglia bianconera. Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano il laterale svedese si trasferisce al Westerlo in prestito, sebbene pare che l’accordo includa anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo.

Si tratta senza dubbio della scelta migliore per Rouhi, che avrà così molte più possibilità di giocare e accumulare l’esperienza necessaria per aspirare a diventare un giorno una pedina importante di un grande club. Lo scorso anno Thiago Motta lo aveva fatto debuttare contro il Verona nel match del Bentegodi vinto 3-0 dai bianconeri.

Rouhi è sceso poi in campo da titolare a Marassi contro il Genoa: anche in quel caso la Juve si impose per 3-0. In tutto lo scorso anno il terzino svedese ha collezionato sei presenze, riuscendo a esordire anche in Champions League. L’ex Brommapojkarna ha fatto parte anche della spedizione bianconera nel Mondiale per Club: sia negli USA che in campionato Tudor non gli ha però concesso nemmeno un minuto.