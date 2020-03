UEFA: Rinviate le finali di Champions e Europa League a causa del Coronavirus.

A causa della pandemia del nuovo Coronavirus Covid-2019 in Europa, l’UEFA ha preso oggi la decisione formale di rinviare le seguenti partite, originariamente previste per maggio 2020: finale di Champions League Uefa femminile, finale di UEFA Europa League e finale di UEFA Champions League.

Nessuna decisione e’ stata ancora presa in merito alle date di recupero. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana in seguito alla conference call tra gli stakeholder del calcio europeo e presieduto dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, analizzera’ le opzioni disponibili. Il gruppo ha gia’ iniziato l’esame del calendario e un annuncio in tal senso, si legge in una nota dell’Uefa, sara’ effettuato a tempo debito.