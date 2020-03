Info ROJADIRECTA PSG-Borussia Dortmund Liverpool-Atletico Juventus-Real Madrid, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 11 marzo 2020. Occhi puntati su PSG-Borussia Dortmund (andata 1-2) e Liverpool-Atletico Madrid (andata 0-1), partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, fase alla quale, ieri, si sono qualificate Atalanta e Lipsia.

16:00 Juventus-Real Madrid (Youth League) – Canale 20.

21:00 Diretta Goal UEFA Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Liverpool-Atletico Madrid (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Scendono in campo questa sera ad Anfield Road Liverpool e Atletico Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I campioni in carica partono da una situazione di svantaggio, la sconfitta per 1-0 subita nella gara di andata. Non sarà facile per Salah e compagni far breccia per almeno due volte nella rocciosa difesa della squadra allenata dal Cholo Simeone, eliminata dalla Juventus l’anno scorso proprio a questo livello della competizione, senza subire nemmeno una rete.

Diretta Liverpool Atletico Madrid su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Diretta PSG-Borussia Dortmund (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Paris Saint Germain e Borussia Dortmund scendono in campo questa sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

All’andata i tedeschi si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta del nuovo fenomeno del calcio mondiale,, inframmezzata dal gol diper i francesi. Nella scorsa stagione entrambe le compagini si sono fermate proprio a livello di ottavi di finale, eliminate rispettivamente dal Tottenham poi finalista e dal Manchester United.

Diretta PSG Borussia Dortmund su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

23:15 River Plate-Deportivo Binacional (Copa Libertadores) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.