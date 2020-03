E' morto Hidalgo, ex CT della Francia Campione d'Europa 1984.

E’ morto in Francia all’età di 87 anni Michel Hidalgo, storico ct della nazionale francese ai tempi di Michel Platini. Guidò i Bleus al loro primo titolo internazionale nel 1984, battendo in finale degli Europei la Spagna. Nato nel nord del Paese, a Leffrinckoucke, Hidalgo giocò negli anni Cinquanta nel Le Havre e nel Rennes, con cui vinse il campionato.

Diventato allenatore federale, dopo la vittoria agli Europei rifiutò la proposta di entrare al governo come ministro dello Sport, preferendo continuare ad allenare. Dal 1986 al 1991 fu allenatore dell’Olympique Marsiglia di Bernard Tapie.

Il commento di Michel Platini alla morte del suo CT: suo gioco emozionava.

“Hidalgo ha avuto la capacità di creare emozioni.

Ha avuto inoltre il merito, assieme a Boulogne e Sastre, di rilanciare il calcio francese, permettendogli di brillare come non accadeva da tempo. Voleva che la nostra squadra giocasse bene, che in campo ci si divertisse e aveva il pregio di valorizzare le nostre caratteristiche., poiché non se la sentiva di relegare Tigana in panchina. Decise di schierarci assieme: io, Tigana, Giresse e Fernandez”. Così, sul sito de L’Equipe, ricorda Michel Hidalgo, il ct della Francia campione d’Europa 1984, che si è spento oggi a Marsiglia. Platini fu il capitano e trascinare i ‘Bleus’ proprio nel periodo in cui alla guida della squadra c’era Hidalgo.