Calcio IN

Vivi il calcio, respira la passione!

Tennis

Sinner, rivelazione piccante in tv: svelato il segreto indicibile

DiRoberto Naccarella

Set 3, 2025
Jannik SinnerSinner, rivelazione piccante in tv: svelato il segreto indicibile - Calcioin.it (Instagram Jannik Sinner)

Il segreto inconfessabile di Jannik Sinner è appena venuto fuori: lo hanno detto in diretta TV, tifosi spiazzati.

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé per i suoi grandi successi sul campo da tennis. Anche in questo 2025 il 24enne di San Candido ha centrato risultati di grandissimo prestigio come le vittorie agli Australian Open e Wimbledon, riuscendo ad arrivare in finale anche agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e nel Masters 1000 di Cincinnati.

Tuttavia il campione italiano è al centro dell’attenzione anche per un altro aspetto che interessa molto i suoi tantissimi tifosi. Sinner cerca sempre di mantenere segreta la sua vita privata, preferendo non fornire particolari specialmente sul piano sentimentale. Quando recentemente gli hanno chiesto se in questo momento è innamorato il fenomeno altoatesino non ha avuto dubbi: “Sì, ma non ne parliamo“, la risposta di Jannik.

Una replica che non ha fatto altro che confermare i tanti rumors circolati nei mesi precedenti sulla relazione tra il numero 1 del ranking ATP e la modella danese Laila Hasanovic. Le varie storie pubblicate su Instagram dalla giovane – in passato compagna di Mick Schumacher – avevano fatto sorgere più di un sospetto: Laila Hasanovic era presente a Parigi e a Londra e ha anche pubblicato degli scatti dalla Sardegna, proprio nei luoghi dove Sinner ha scelto di passare un po’ di giorni di relax dopo la vittoria a Wimbledon.

Sinner: rivelazione piccante, i fan sono senza parole

L’ultima ammissione mette però in imbarazzo Sinner. Durante una trasmissione tv, infatti, Brooks Nader, modella statunitense e star di Sports Illustrated Swimsuit, avrebbe lasciato intendere che Jannik potrebbe essere stato tra i suoi corteggiatori. Lo ha rivelato durante un’intervista a Page Six Radio assieme alle sue sorelle: il conduttore Evan Real ha fatto anche un gioco di parole, rivolgendole la domanda “Dinner with Sinner?” (“Vai a cena con Sinner?“).

Jannik Sinner
Sinner: rivelazione piccante, i fan sono senza parole – Calcioin.it (Instagram Jannik Sinner)

Brooks Nader ha spiegato di avere parecchi corteggiatori che le scrivono su Instagram, tra cui anche atleti. Grace Ann, una delle sue sorelle, l’ha stuzzicata affermando che uno di questi sportivi fa rima con ‘Winner’. Quando il conduttore l’ha incalzata, la modella americana non ha voluto né confermare né smentire, limitandosi a dire che avrebbe – scherzosamente – fatto i conti con le sue sorelle una volta rientrata a casa.

Ammesso che sia vero quanto affermato dalle sorelle Nader, non è chiaro se questo presunto tentativo di approccio sia avvenuto prima o dopo che Jannik intraprendesse una relazione con Laila Hasanovic.

Notizie che potresti leggere:

  1. Mamphis: Arvidsson infrange il sogno della Brianti
  2. Wta Monterrey Messico: vince Timea Babos
  3. Wta Acapulco: la bandiera azzurra sventola

Articoli correlati

Tennis

Da Panatta a Darderi: gli italiani con due titoli ATP consecutivi

Tennis

Luciano Darderi Vince il Torneo ATP 250 di Umago: Quarto Titolo in Carriera per l’Italia del Tennis

Tennis

Darderi-Taberner Streaming Oggi Umago: Orario e dove vedere la Finale in TV

You missed

Calcio

Lascia subito la serie A, UFFICIALE: contratto rescisso

3 Settembre 2025 Ginevra Sforza
Tennis

Sinner, rivelazione piccante in tv: svelato il segreto indicibile

3 Settembre 2025 Roberto Naccarella
Calcio

Batosta per la big, operazione al ginocchio e lungo stop

3 Settembre 2025 Patrizio Trecca
Calcio

“Grave errore”: la Juventus si caccia nei guai, Conte se la ride

3 Settembre 2025 Ginevra Sforza

Copyright © 2025 Calcioin.it proprietà di D&D PowerWeb Srl – Via Cavour 310 - 00184 Roma RM - P.Iva 15336031008 – Gestione multimediale Too Bee Srl – Questo blog non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001 - Redazione - Privacy - Disclaimer

Change privacy settings
×