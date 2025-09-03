Sinner, rivelazione piccante in tv: svelato il segreto indicibile - Calcioin.it (Instagram Jannik Sinner)

Il segreto inconfessabile di Jannik Sinner è appena venuto fuori: lo hanno detto in diretta TV, tifosi spiazzati.

Jannik Sinner fa sempre parlare di sé per i suoi grandi successi sul campo da tennis. Anche in questo 2025 il 24enne di San Candido ha centrato risultati di grandissimo prestigio come le vittorie agli Australian Open e Wimbledon, riuscendo ad arrivare in finale anche agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e nel Masters 1000 di Cincinnati.

Tuttavia il campione italiano è al centro dell’attenzione anche per un altro aspetto che interessa molto i suoi tantissimi tifosi. Sinner cerca sempre di mantenere segreta la sua vita privata, preferendo non fornire particolari specialmente sul piano sentimentale. Quando recentemente gli hanno chiesto se in questo momento è innamorato il fenomeno altoatesino non ha avuto dubbi: “Sì, ma non ne parliamo“, la risposta di Jannik.

Una replica che non ha fatto altro che confermare i tanti rumors circolati nei mesi precedenti sulla relazione tra il numero 1 del ranking ATP e la modella danese Laila Hasanovic. Le varie storie pubblicate su Instagram dalla giovane – in passato compagna di Mick Schumacher – avevano fatto sorgere più di un sospetto: Laila Hasanovic era presente a Parigi e a Londra e ha anche pubblicato degli scatti dalla Sardegna, proprio nei luoghi dove Sinner ha scelto di passare un po’ di giorni di relax dopo la vittoria a Wimbledon.

Sinner: rivelazione piccante, i fan sono senza parole

L’ultima ammissione mette però in imbarazzo Sinner. Durante una trasmissione tv, infatti, Brooks Nader, modella statunitense e star di Sports Illustrated Swimsuit, avrebbe lasciato intendere che Jannik potrebbe essere stato tra i suoi corteggiatori. Lo ha rivelato durante un’intervista a Page Six Radio assieme alle sue sorelle: il conduttore Evan Real ha fatto anche un gioco di parole, rivolgendole la domanda “Dinner with Sinner?” (“Vai a cena con Sinner?“).

Brooks Nader ha spiegato di avere parecchi corteggiatori che le scrivono su Instagram, tra cui anche atleti. Grace Ann, una delle sue sorelle, l’ha stuzzicata affermando che uno di questi sportivi fa rima con ‘Winner’. Quando il conduttore l’ha incalzata, la modella americana non ha voluto né confermare né smentire, limitandosi a dire che avrebbe – scherzosamente – fatto i conti con le sue sorelle una volta rientrata a casa.

Ammesso che sia vero quanto affermato dalle sorelle Nader, non è chiaro se questo presunto tentativo di approccio sia avvenuto prima o dopo che Jannik intraprendesse una relazione con Laila Hasanovic.