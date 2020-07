SAMPDORIA CAGLIARI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Sampdoria Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 15 luglio 2020 ovviamente a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane in contemporanea a Bologna-Napoli e Milan-Parma. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria Cagliari ⚽: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Sampdoria Cagliari incrociano le armi questa sera per la 33a giornata di Serie A. Grazie alla importantissima vittoria di Udine colta dai ragazzi di Ranieri in occasione dello scorso turno di campionato, i blucerchiati si sono portati a +6 dal terzultimo posto occupato dal Lecce, e cercano questa sera punti per raggiungere al più presto la salvezza matematica. Non ha però intenzione di concedere sconti il Cagliari, reduce dallo 0-0 interno col Lecce e al momento a quota 41 in graduatoria. Arbitra Pairetto.

Sampdoria Cagliari ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

Ottimo momento per la Sampdoria, che nelle ultime 4 gare ha totalizzato 9 punti uscendo sconfitta solo dal difficilissimo campo di Bergamo per mano dell’Atalanta. Cagliari corsaro una sola volta nelle ultime 11 trasferte di campionato, 0-1 sulla SPAL alla 30esima giornata: nelle altre 10 gare, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Alternative per vedere Sampdoria Cagliari diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Sampdoria Cagliari ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Sampdoria Cagliari non viene trasmessa in chiaro.