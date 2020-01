Info ROJADIRECTA Brescia-Lazio Genoa-Sassuolo Roma-Torino, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi Domenica 5 Gennaio 2020, dove spiccano Brescia-Lazio, Genoa-Sassuolo, Spal-Verona e Roma-Torino per la 18a giornata di Serie A. In terra inglese si gioca l’attesa partita Liverpool-Everton (FA Cup).

08:30 Melbourne Victory-Newcastle Jets (A-League) – Sportitalia.

12:00 Granada-Maiorca (Liga) – Dazn.

12:30 Diretta Brescia-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sono solo 4, fino a questo momento, i punti raccolti dal Brescia di fronte ai propri tifosi, su un totale di 13 fin qui conquistati: l’unico match vinto è quello con il Lecce, della 16esima giornata. La Lazio segna tanto e incassa poco quest’anno: 38 gol fatti, meglio solo l’Atalanta, e 16 subiti, peggio solo dell’Inter che ne ha incassati 14.

Diretta Brescia Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite) Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

14:00 Real Sociedad-Villarreal (Liga) – Dazn.

14:15 Trelissac-Marsiglia (Coppa di Francia) – Sportitalia.

14:30 Calvina-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Foggia-Fasano (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Marsala (Serie D) – Eleven Sports.

15:00 Diretta Spal-Verona (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Grazie al successo di Torino, la SPAL ha infranto il tabù trasferta, dove in 8 precedenti aveva raccolto solamente 1 punto; oggi torna a giocare in casa, dove nel corso di questo campionato ha avuto la meglio sugli avversari 2 volte in 8 occasioni; i veneti in trasferta sono reduci da 2 sconfitte consecutive, sui difficilissimi campi di Inter e Atalanta.

15:00 Sanremese-Caronnese (Serie D) – Sportitalia.

15:01 Chelsea-Nottingham Forest (FA Cup) – Dazn.

16:00 Alaves-Betis (Liga) – Dazn.

17:01 Liverpool-Everton (FA Cup) – Dazn.

18:00 Diretta Genoa-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Numeri da incubo per il Genoa, senza vittorie da 8 partite, nel corso delle quali ha raccolto solo 3 punti; in casa, in particolare, i liguri vengono da 3 sconfitte consecutive contro Udinese, Torino e Sampdoria nel derby. Sassuolo corsaro 2 volte nel torneo in corso, prima a Verona e poi nel recupero giocato a Brescia lo scorso 18 dicembre.

20:45 Diretta Roma-Torino (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Roma quarta in classifica, e col quarto miglior attacco della Serie A, dietro ad Atalanta, Lazio, Inter e a pari merito col Cagliari; i capitolini all’Olimpico hanno conquistato 17 dei 35 punti che contano in classifica, avendo giocato di fronte ai propri tifosi una partita in meno: un rendimento tutto sommato equilibrato. Torino imbattuto in trasferta da 3 incontri.

Diretta Roma Torino con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:55 Linas-Montlhery-Psg (Coppa di Francia) – Sportitalia.

21:00 Celta-Osasuna (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.