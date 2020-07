⚽ GENOA LECCE Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Genoa Lecce Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi DOMENICA 19 luglio 2020 ovviamente a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa Lecce: come seguire il match in tv e streaming.

Genoa Lecce Streaming, presentazione match

Genoa Lecce si affrontano a Marassi in una delle sfide più importanti di questa 34esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini arrivano dopo due sconfitte molto pesanti subite nello scorso turno, rispettivamente 3-0 a Torino per i liguri ed 1-3 in casa contro la Fiorentina per i salentini. Prima di questo match, i padroni di casa erano quartultimi a quota 30 punti, gli ospiti terzultimi a 29: da qui l’assoluta importanza della posta in palio questa sera.

Genoa Lecce viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Il Genoa cerca in casa i punti necessari per rimanere in A. A Marassi gli uomini ora guidati da Davide Nicola hanno raccolto 16 dei 30 punti che contano al momento in classifica. Lecce corsaro già 4 volte in questo torneo, a fronte di 3 pareggi e 9 sconfitte.

Partita Genoa Lecce live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Genoa Lecce non viene trasmessa in chiaro.