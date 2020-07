⚽ BRESCIA SPAL Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Brescia Spal Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi domenica 19 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia Spal: come seguire il match in tv e streaming.

Brescia Spal Streaming, presentazione match

Brescia SPAL giocano questa sera un match valevole per la 34a giornata di Serie A. I lombardi vengono dal pesante rovescio subito a Bergamo per mano dell’inarrestabile Atalanta, 6-2 per i bergamaschi il finale, e solo con una vittoria questa sera potrebbero mantenere vive le residue speranze di guadagnarsi ancora la salvezza. Situazione ancora più complessa per i ferraresi, 0-4 con l’Inter lunedì scorso, che perdendo oggi potrebbero essere matematicamente condannati alla Serie B.

Dove vedere Brescia Spal Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Brescia Spal viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale

Terrestre).

Il Brescia ha vinto solo 2 volte nelle 16 gare giocate in casa, a fronte di 4 pareggi e ben 10 sconfitte. Numeri non troppo dissimili per la SPAl, che lontano dal Paolo Mazza ha però raccolto 3 successi a fronte di 1 pareggio e 13 partite perse. Gli emiliani non vincono fuori dal derby col Parma dell’8 marzo scorso, 0-1 il finale.

Partita Brescia Spal live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Brescia Spal non viene trasmessa in chiaro.