⚽ FIORENTINA TORINO Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link TV, dove vederla: SkyGo o DAZN?

Si gioca oggi domenica 19 luglio 2020 ancora a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 19:30 italiane.

Si affrontano al Franchi Fiorentina e Torino, 34esima giornata di serie A. I viola, nello scorso turno di campionato, hanno espugnato il campo del Lecce, 1-3 il finale, portandosi così a quota 39 punti, 10 di vantaggio rispetto proprio ai salentini, al momento terzultimi. I granata stazionano invece 2 punti più sotto, ma grazie al 3-0 casalingo sul Genoa hanno tirato un grosso sospiro di sollievo guadagnando terreno sulla palude costituita dalla coda della classifica.

Fiorentina Torino viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le ultime 4 vittorie in campionato della Fiorentina sono state tutte conquistate in trasferta: al Franchi i ragazzi di Iachini hanno una striscia aperta di 7 gare senza mai assaporare il gusto dei 3 punti, guadagnati peraltro dai viola una sola volta nelle ultime 13 prestazioni tra le mura amiche. Anche i granata hanno numeri da brividi, con 7 sconfitte di fila nelle ultime 7 gare giocate lontano dal capoluogo piemontese.

Partita Fiorentina Torino live streaming su DAZN disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.