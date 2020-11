⚽ VERONA BENEVENTO Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Android e Apple

Dove vedere Diretta Verona Benevento Streaming senza Rojadirecta. Il posticipo della 6a giornata di Serie A tra Verona e Benevento si giocherà alle ore 20:45 di lunedì 2 novembre 2020: appuntamento allo Stadio Bentegodi di Verona. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Verona Benevento Streaming, prestanzione match.

Il Verona non incassa gol da quattro partite interne in campionato; soltanto due volte nella loro storia i gialloblù hanno tenuto la porta inviolata in casa per più match di fila in Serie A: nel maggio 1989 (sei) e nel novembre 1971 (cinque). Il Benevento ha trovato il gol in tutti i cinque match di questo campionato; la squadra campana non è mai andata a bersaglio per sei gare consecutive in Serie A.

Verona Benevento in Diretta TV.

Verona Benevento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Verona e Benevento si sono affrontate in Serie A nella stagione 2017/2018: allora i gialloblù hanno vinto 1-0 la gara d’andata, mentre quella di ritorno, posticipata in seguito alla tragica morte di Davide Astori, ha visto il successo dei giallorossi per 3-0.

Verona Benevento Streaming alternativa a Rojadirecta.

Verona Benevento sarà disponibile in streaming live su SkyGo (https://skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Verona Benevento:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

Juric dovrà rinunciare a Favilli in attacco, ma recupera Di Carmine per la panchina: Kalinic giocherà dal 1′. Problemi anche a destra dove Faraoni e Ruegg non sono disponibili, probabile quindi che venga spostato Lazovic, con Dimarco titolare a sinistra. Sulla trequarti ci sarà Barak al fianco di Zaccagni, visto che Colley non è al meglio. Torna a disposizione Koray Gunter, visto che gli ultimi test diagnostici per il Covid-19 hanno dato esito negativo, ma non sarà della partita. Recuperati invece Lovato e Ceccherini. Vieira ko nell’ultimo allenamento, al suo posto in mediana ci sarà Ilic. Benevento pronto a rispondere con il 4-3-2-1, Inzaghi in attacco conferma Lapadula supportato da Roberto Insigne e Caprari. A centrocampo pochi dubbi con Ionita, Schiattarella e Dabo, mentre Maggio è in vantaggio su Foulon per completare il reparto difensivo assieme a Glik, Caldirola e Letizia. Tra i pali Montipò. Out Barba e Iago Falque.

Alternative per vedere Verona Benevento in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Verona Benevento non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.