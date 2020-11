⚽ ROJADIRECTA Real Madrid-Inter Atalanta-Liverpool Salisburgo-Bayern, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 3 novembre 2020. Occhi puntati su Real Madrid-Inter e Atalanta-Liverpool di UEFA Champions League.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Shakhtar-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Real Madrid-Inter (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Il Real Madrid ha vinto otto delle ultime nove partite di UEFA Champions League contro avversarie italiane (1s), ad eccezione di una sconfitta interna per 3-1 contro la Juventus nel ritorno dei quarti di finale 2017/18. L’Inter ha pareggiato le prime due partite di UEFA Champions League. L’ultima volta che è successo, nel 2009/10, ha vinto la competizione.

Diretta Real Madrid Inter su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche gratis online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Atalanta-Liverpool (Champions League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Questo è il primo incontro tra Liverpool e Atalanta. L’Atalanta affronterà squadre inglesi per la terza volta in Europa dopo l’Everton nel 2017-2018 e il Manchester City nella scorsa stagione. Il Liverpool ha perso tutte e tre le partite di UEFA Champions League in Italia. Con la Roma nel maggio 2018 e contro il Napoli tra ottobre 2018 e settembre 2019.

Diretta Atalanta Liverpool su Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Salisburgo-Bayern Monaco (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Manchester City-Olympiacos (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Midtjylland-Ajax (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Porto-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.