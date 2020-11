⚽ REAL MADRID INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA Facebook YouTube: in chiaro su Canale 5? Dove vederla con Cellulare Tablet e PC

, , in

Dove vedere Real Madrid Inter streaming gratis link senza Rojadirecta. L’Inter di Antonio Conte affronta il terzo incontro nel Gruppo B di Champions League sfidando al allo Stadio Alfredo Di Stefano della capitale spagnola il Real Madrid di Zinedine Zidane. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi martedì 3 novembre 2020.

Real Madrid Inter in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Real Madrid Inter Streaming, presentazione match.

Nerazzurri e Blancos si sono affrontati altre 9 volte fra Champions League e Coppa dei Campioni: il bilancio è di 5 vittorie per l’Inter, 3 successi del Real e un pareggio. Gli ultimi 2 incroci sono gli unici giocati in Champions League, e risalgono all’edizione 1998/99 del torneo. In quell’occasione i milanesi, guidati da Gigi Simoni, persero 2-0 nella gara che si disputò al Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, salvo poi imporsi 3-1 al Meazza con doppietta di Roberto Baggio e goal di Zamorano.

Le probabili formazioni di Real Madrid Inter



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. Allenatore Zinedine Zidane.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Real Madrid Inter in Diretta TV.

Real Madrid Inter in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite). La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play.

Telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

Arturo Vidal ha segnato contro il Real Madrid in UEFA Champions League con due squadre diverse: la Juventus e il Bayern Monaco. Nessun giocatore non ha mai segnato contro il Real Madrid con tre squadre diverse.

Real Madrid Inter Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Real Madrid Inter streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Romelu Lukaku ha segnato in ognuna delle sue ultime tre partite di UEFA Champions League con l’Inter e potrebbe diventare il quinto giocatore a segnare in quattro di fila per la squadra italiana nella competizione (dopo Christian Vieri, Hernán Crespo, Samuel Eto’o e Lautaro Martínez).

Alternative per vedere Real Madrid Inter in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Real Madrid Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.