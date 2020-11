⚽ ROJADIRECTA Sassuolo-Udinese (Serie A), Spal-Salernitana (Serie B), Werder-Colonia (Bundesliga), dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 6 novembre 2020, dove spicca Sassuolo-Udinese, anticipo della 7a giornata del campionato di calcio di Serie A, e Spal-Salernitana (Serie B).

19:00 Cardiff City-Bristol City (Championship) – DAZN.

20:30 Werder-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

20:45 Streaming Sassuolo-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sassuolo a caccia della vetta momentanea in Serie A, di fronte l’Udinese nel match che apre la settima giornata di campionato. Dopo aver battuto il Napoli, il Sassuolo si trova a quattordici punti in classifica, a -2 dalla capolista Milan: in attesa della gara contro i rossoneri, il lanciatissimo team neroverde può dare una scossa alla Serie A, continunando a stupire ogni tifoso d’Italia.

Diretta Sassuolo Udinese con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Streaming Spal-Salernitana (Serie B) – DAZN e Rai Sport.

Settima giornata di Serie B, la SPAL ospita la Salernitana tra le migliori compagini di questo avvio del 2020/2021.

La SPAL, retrocessa dalla massima serie, cerca la svolta stagionale, a quattro punti di distanza dai rivali campani.

Diretta Spal Salernitana con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Southampton-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football.

21:00 Strasburgo-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN.

21:00 Elche-Celta (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.