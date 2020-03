Info ROJADIRECTA Real Madrid-Barcellona Lecce-Atalanta Cagliari-Roma, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi domenica 1° marzo 2020, dove spiccano Real Madrid-Barcellona, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma.

Attenzione: La Lega di Serie A ha deciso di rinviare le partite di calcio Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e il big match di domani sera Juventus-Inter, a mercoledì 13 maggio.

12:00 Siviglia-Osasuna (Liga) – Dazn.

14:00 Athletic-Villarreal (Liga) – Dazn.

14:30 Psv-Feyenoord (Eredivisie) – Dazn.

14:30 Foggia-Nardò (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Nola (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Turris-Lattedolce (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Nantes-Lilla (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Diretta Lecce-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Va meglio ultimamente per il Lecce quando gioca in casa rispetto ad un inizio campionato negativo di fronte ai propri tifosi, ma i salentini hanno in ogni caso conquistato tra le mura amiche solo 11 punti sui 25 totali; l’Atalanta, pur con una partita in meno, resta la squadra di tutta la serie A ad aver segnato il maggior numero di reti, ben 63.

Diretta Lecce Atalanta sui canali tv di Sky Sport Serie A, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Everton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

15:00 Reggina-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Rieti-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports.

15:00 Rende-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Lipsia-Bayer L (Bundesliga) – Sky Sport.

15:30 Catania-Vibonese (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

16:00 Espanyol-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

17:00 Bordeaux-Nizza (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Aston Villa-Manchester City (Finale League Cup) – Dazn.

17:30 Cesena-Rimini (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bari-Avellino (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Ternana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Potenza-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Virtus Francavilla-Picerno (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Paganese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Cagliari-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Fanno impressione i numeri del Cagliari: nessuna vittoria nelle ultime 10 gare di campionato, e soprattutto solo 4 pareggi a fronte di ben 6 sconfitte; ultima vittoria in casa il 2 dicembre 2019, 4-3 sulla Sampdoria.

Roma reduce da 2 sconfitte consecutive in trasferta, prima il 4-2 di Sassuolo e poi il 2-1 di Bergamo al cospetto dell’Atalanta.

Diretta Cagliari Roma sui canali tv di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Werder B-Eintracht F (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Maiorca-Getafe (Liga) – Dazn e Dazn1.

20:00 Ajax-Az (Eredivisie) – Dazn.

20:45 Diretta Juventus-Inter Rinviata .

21:00 Diretta Real Madrid-Barcellona (Liga) – Dazn.

Va in scena in chiusura della 26esima giornata della Liga la sfida tra Real Madrid e Barcellona, una delle partite più attese a livello mondiale. I risultati dello scorso turno, con la vittoria del Barcellona per 5-0 sull’Eibar e la contemporanea sconfitta del Real sul campo del Levante per 1-0, hanno determinato il sorpasso in classifica dei catalani, ora primatisti solitari con 2 punti sui Blancos, i quali perdendo oggi potrebbero compromettere seriamente le chance di conquista del titolo.

Diretta Real Madrid Barcellona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Pescara-Ascoli (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Lione-St Etienne (Ligue 1) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.