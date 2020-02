GENOA CAGLIARI Streaming Gratis Link, dove vederla: Rojadirecta Sky o DAZN? Diretta con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Genoa Cagliari Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita Serie A Turno 23, 4a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 15:00 italiane di domenica 9 febbraio 2020, si gioca Genoa Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 23a giornata di Serie A di calcio italiano. Si gioca in contemporanea a Napoli-Lecce.

Genoa Cagliari Streaming, presentazione match.

Soumaoro al posto dello squalificato Romero in difesa, dubbio Cassata-Radovanovic per sostituire Behrami, Assenti Lerager, Zapata e Pajac. Oliva prenderà il posto dello squalificato Cigarini, per il resto confermato l’11 tipo.

Il Cagliari è imbattuto negli ultimi tre confronti di Serie A contro il Genoa (2V, 1N), dopo aver perso quattro dei cinque precedenti (1V). Dopo aver pareggiato sette delle prime nove sfide in terra ligure in Serie A, Genoa e Cagliari hanno chiuso in parità soltanto una di tutte le successive 11: proprio la più recente al Ferraris del maggio 2019, otto successi del Grifone contro due dei sardi il bilancio nel parziale.

Genoa Cagliari Streming e Diretta TV.

Genoa Cagliari viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Genoa ha portato a casa due punti nelle ultime due uscite di campionato; l’ultima volta che i rossoblù hanno pareggiato tre match di fila in un singolo torneo di Serie A risale al novembre 2015.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Genoa Cagliari non viene trasmessa in chiaro.

Genoa Cagliari, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola. Indisponibili: Lerager. Squalificati: Romero, Behrami.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran. Indisponibili: Pavoletti, Ceppitelli, Ragatzu, Rog. Squalificati: Cigarini.

Alternative per vedere Genoa Cagliari in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Genoa Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Genoa Cagliari potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.